Planta care atrage banii în casa ta. Unde e bine să o așezi

„Se iau trei foi de dafin care se ung cu ulei de mandarin. Pe una o păstrezi unde ţii banii, în portofel, pe una unde ţii banii în casă şi pe una la serviciu. Se iau 4 frunze de dafin care se pun sub covorul de la intrare în casă, sub formă de cruce. Acestea aduc noroc şi bogăţie. Se leagă cinci frunze de dafin cu o aţă roşie. Se spune: „Frunză de dafin care eşti crescută sub razele puternice ale soarelui, te rog să îmi aduci în casă noroc şi fericire”. Se agaţă deasupra uşii de la intrare”, a explicat Lidia Fecioru.

De asemenea, bioenergoterapeutul în cadrul rubricii „Leacul zilei” și beneficiile arderii unei frunze de dafin în casă.

„Ceaiul de frunză de dafin este bun pentru sistemul nervos. Putem face ceai, putem să dăm foc în casă unei frunze de dafin, în încăperea unde miroase a mucegai, mobila mai veche, unde sunt musculițe, molii, gândaci pentru că alungă. E și magician al dorințelor noastre. Să notăm pe frunza de dafin o dorință mică și să-i dăm foc. Sub piatra care stă culcată nu trece apa. Arderea acestor frunze unde sunt copiii cu epilepsie, depresie, este antistres. Se mai pun și în talismanele de dragoste”, a dezvălui Lidia Fecioru.

Beneficiile foilor de dafin

Dafinul este folist adesea în bucătărie pe post de plantă aromatică. Există numeroase beneficii ale foilor de dafin și este foarte eficient pentru organismul uman. Mai jos vă prezentăm doar câteva din beneficiile acestei plante miraculoase:

Reduce anxietatea – tot ceea ce trebuie să faci este să arzi câteva foi de dafin, iar fumul acestora are un efect relaxant atât asupra corpului, cât și a minții;

Tratează inflamațiile – foile de dafin conțin eugenol, un compus care acționează asemenea unui agent antiinflamator;

Ameliorează simptomele diabetului – potrivit rezultatelor unor studii realizate în Statele Unite ale Americii, consumul zilnic a 1-3 g de foi de dafin poate ameliora simptomele diabetului de tip II.

De asemenea, ceaiul de dafin este foarte bun pentru sistemul nervos, așa cum preciza mai sus și bioenergoterapeutul Lidia Fecioru.

„Se pune o frunzuliță foarte mică la un pahar de apă. Se pune foarte puțin. Ceaiul de dafin are un miros foarte puternic”.

stiridinlume.ro

