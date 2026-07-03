Platforma DA: Viitorul Guvern trebuie să renunțe la cumetrism și loialități de partid

Platforma Demnitate și Adevăr a reacționat după demisia Guvernului, susținând că procesul de curățare a instituțiilor statului de practici nocive, favoritisme și numiri pe criterii de rudenie sau apartenență politică trebuie continuat până la capăt, indiferent cine va conduce viitorul Executiv.

Într-un comunicat, formațiunea a subliniat că R. Moldova are nevoie de instituții puternice, credibile și profesioniste, capabile să răspundă provocărilor actuale și să asigure continuarea parcursului european al țării.

Potrivit Platformei DA, viitorul Guvern trebuie să depășească „logica îngustă a intereselor de partid” și să coopteze în funcții publice persoane competente, integre și bine pregătite, inclusiv din alte formațiuni proeuropene și din societatea civilă.

Reprezentanții formațiunii au subliniat că apartenența la „o gașcă politică”, relațiile de rudenie sau cumetrismul nu pot reprezenta criterii pentru ocuparea funcțiilor publice.

„Meritocrația, profesionalismul și integritatea trebuie să devină reguli de bază în administrația publică”, se arată în mesajul Platformei DA.

Totodată, formațiunea amintește că aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană este un obiectiv strategic național, care nu poate fi realizat prin practici ce contravin standardelor europene de guvernare.

„În Uniunea Europeană sunt apreciate competența, responsabilitatea și transparența, nu loialitatea față de grupuri de interese sau cercuri de influență”, au transmis reprezentanții Platformei DA.

Formațiunea a reiterat că va continua să insiste pentru o guvernare bazată pe profesionalism, integritate și respect pentru interesul public.