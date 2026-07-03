O cunoscută deputată din Rusia acuză autoritățile că ascund adevărata amploare a lipsei de combustibili: „Rămânem fără cereale. Asta înseamnă moarte”

Șefa Comisiei pentru Protecția Familiei din Duma de Stat, Nina Ostanina, a acuzat Guvernul rus că ascunde adevărata amploare a crizei combustibililor, relatează Meduza.

Potrivit influentei deputate din Duma de Stat, aproape o treime din rafinăriile de petrol din Rusia sunt scoase din funcțiune, însă viceprim-miniștrii și miniștrii nu vorbesc despre această realitate dură.

„De ce ministrul agriculturii și viceprim-ministrul care îl supraveghează tac în ajunul recoltei? Țara ar putea rămâne fără cereale, ceea ce, sub sancțiunile internaționale, este echivalent cu moartea”, a scris Ostanina pe canalul său de Telegram.

Nina Ostanina (70 de ani), membră a Partidului Comunist, avertizează regimul de la Moscova că penuria de combustibili ar putea avea efect asupra alegerilor parlamentare programate pe 18-20 septembrie.

„Unele benzinării din regiunile Vladimir și Moscova sunt înconjurate de benzi de securitate. Nu există cozi. Nici benzină. Cozile de TIR-uri și camioane înseamnă un singur lucru: prețurile mărfurilor pe care le transportă vor crește inevitabil, dacă nu mâine, atunci până în toamnă. Sunt sigură că oamenii se vor gândi bine cui să-și încredințeze soarta în septembrie”, a transmis ea.

Această reacție a fost provocată cel mai probabil de o declarație făcută miercuri de viceprim-ministrul rus Aleksandr Novak, potrivit căruia există o penurie de combustibili în Rusia „la unele benzinării”, dar, per total, „piața internă este bine aprovizionată atât cu benzină, cât și cu motorină”.

Criza combustibililor din Rusia s-a intensificat în ultima lună, ca urmare a atacurilor cu drone efectuate de ucraineni asupra rafinăriilor. Aproape toate regiunile din Rusia au introdus diverse restricții în vânzările de combustibili, în timp ce imaginile de la fața locului arată cozi kilometrice la unele benzinării.

Meduza notează totodată că Ucraina a atacat 12 din cele 14 mari rafinării ale Rusiei. Cu toate acestea, liderul de la Kremlin Vladimir Putin a susținut duminică seara că penuria de combustibili nu este critică și a recunoscut că a refuzat o propunere a conducerii de la Kiev de a renunța în mod reciproc la atacurile aeriene asupra obiectivelor de infrastructură din interiorul Rusiei, respectiv al Ucrainei.