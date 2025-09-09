PLDM acuză CSJ de încălcarea drepturilor constituționale și excludere arbitrară din alegeri

Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) se arată profund dezamăgit de hotărârea din 8 septembrie a Curții Supreme de Justiție, prin care a fost respinsă ca inadmisibilă cererea de revizuire privind excluderea formațiunii din alegerile parlamentare din 28 septembrie.

„Prin această soluție, instanța supremă nu doar că ignoră argumentele solide prezentate, dar menține în vigoare efectele deciziei din 2 septembrie, care a decis excluderea PLDM din procesul electoral”, se arată într-un comunicat al formațiunii.

Liberal-democrații acuză Curtea de „abordare formalistă și restrictivă” și susțin că au demonstrat o „eroare fundamentală de procedură”, întrucât recursul Comisiei Electorale Centrale ar fi fost formulat greșit împotriva lui Vlad Filat, „și nu împotriva formațiunii politice în sine, care era partea reală în proces și reclamantul de drept”.

PLDM denunță, de asemenea, faptul că cererea sa de recuzare a judecătorilor a fost respinsă, ceea ce ar fi făcut imposibilă asigurarea unei imparțialități reale.

„Instanța a preferat să lase cauza în mâinile acelorași judecători care deja se pronunțaseră în aceeași speță. Decizia CSJ reprezintă o încălcare directă a drepturilor constituționale și o lovitură gravă dată pluralismului politic din Republica Moldova”, afirmă liberal-democrații.

În opinia PLDM, decizia CSJ reprezintă o încălcare directă a drepturilor constituționale și o lovitură gravă dată pluralismului politic din Republica Moldova. De asemenea, formațiunea notează că excluderea arbitrară a unei formațiuni politice din competiția electorală privează cetățenii de dreptul lor fundamental de a alege liber dintre mai multe opțiuni politice.

„Atragem atenția opiniei publice și a partenerilor internaționali asupra faptului că acest caz depășește cadrul unui litigiu strict juridic și devine un semnal alarmant pentru starea democrației din Republica Moldova. Deciziile instanțelor judecătorești au ajuns să valideze practici de eliminare arbitrară a unor partide politice, fapt care riscă să compromită credibilitatea procesului electoral și să arunce o umbră de îndoială asupra legitimității viitorului Parlament”, menționează autorii.

Astfel, PLDM afirmă că va continua să utilizeze toate căile legale disponibile, atât pe plan național, cât și pe plan internațional, pentru a-și apăra drepturile și pentru a readuce în centrul dezbaterii publice valorile democratice fundamentale.

„PLDM va informa instituțiile europene și organizațiile internaționale de monitorizare electorală cu privire la aceste derapaje și va insista asupra necesității unei supravegheri stricte a procesului electoral din Republica Moldova. PLDM reafirmă că lupta sa nu este una pur juridică, ci una pentru apărarea democrației, a pluralismului și a dreptului cetățenilor de a decide prin vot cine să îi reprezinte. Republica Moldova are nevoie de alegeri corecte și incluzive, iar orice încercare de a elimina o voce politică prin metode administrative sau judiciare abuzive reprezintă un regres periculos pentru întreaga societate”, se mai spune în comunicat.