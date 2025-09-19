PLDM se plânge la CEDO. Filat: Justiția este sub controlul politic al PAS

După ce a fost exclus din cursa pentru parlamentare, Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a depus o cerere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) împotriva Republicii Moldova.

În cadrul unei conferințe de presă, liderul formațiunii, Vlad Filat, a subliniat că decizia privind excluderea PLDM din alegeri este lipsită de fundament juridic și reprezintă „o lovitură directă la adresa democrației”.

„PLDM a fost exclus abuziv din alegeri, iar această decizie nu are niciun fundament juridic real. Se dorește eliminarea unei voci critice, a unui partid care a demonstrat că poate livra rezultate și care are o ofertă economică și socială clară pentru cetățeni. Este un precedent extrem de periculos, ce afectează nu doar PLDM, ci întreaga clasă politică și, mai grav, drepturile fundamentale ale cetățenilor. Ceea ce se întâmplă acum este o încercare deliberată de a limita libertatea de alegere și de a reduce spațiul democratic la câteva opțiuni controlate”, a declarat Vlad Filat.

Liderii PLDM au accentuat că această cauză „nu este doar o bătălie pentru supraviețuirea unui partid politic, ci o confruntare de principiu pentru apărarea statului de drept, pentru respectarea angajamentelor internaționale asumate de Republica Moldova și pentru garantarea dreptului fiecărui cetățean de a-și exprima liber opțiunea politică”.

Autoritățile nu a venit încă cu o reacție la declarațiile președintelui PLDM.

Amintim că Comisia Electorală Centrală an exclus Partidul Liberal Democrat din Moldova de pe lista formațiunilor admise să participe la scrutinul parlamentar din toamnă. La scurt timp, Vlad Filat a anunțat că a contestat în contencios administrativ decizia CEC. Acesta a menționat că formațiunea și-a respectat integral și în termen obligațiile legale privind depunerea documentelor la Agenția Servicii Publice (ASP), iar confirmarea oficială a respectării termenului a fost transmisă pe 15 iulie 2025. Cu toate acestea, CEC a refuzat înregistrarea PLDM, fapt calificat de partid drept o interpretare „formalistă și excesivă”, contrară legislației naționale și jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO).

Totodată, PLDM s-a adresat în judecată după ce nu s-a regăsit pe lista partidelor care pot participa la scrutinul din 28 septembrie. Totuși, CSJ a admis recursul CEC și a cerea PLDM privind participarea la alegeri.