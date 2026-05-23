Ploi și descărcări electrice în toată R. Moldova

Meteorologii prognozează pentru sâmbătă, 23 mai, averse cu descărcări electrice pe întreg teritoriul R. Moldova. Maximele termice vor fi cuprinse între 17 și 24 grade Celsius.

Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM), vântul va sufla din nord și nord-vest și va avea o viteză maximă de până la 37 km/h. Umiditatea aerului va fi de până la 85%.

La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13° și 23°C.

În centrul țării și în Capitală, temperaturile vor varia între 15° și 25°C.

În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 16° și 26°C.