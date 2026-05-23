Ploile au provocat haos: Mașină luată de ape și oameni salvați în ultimul moment

Ploile abundente din seara zilei de 22 mai au provocat situații dificile în mai multe localități din R. Moldova. În satul Hârjauca, raionul Călărași, s-a rupt digul unui iaz, iar apa a inundat mai multe zone din localitate.

Potrivit Poliției, și în raionul Ungheni au fost înregistrate consecințe ale ploilor torențiale. Autoritățile au raportat drumuri inundate, gospodării afectate și persoane blocate în zone cu acces dificil.

Prin intermediul Serviciului 112 au fost recepționate mai multe apeluri de urgență. Oamenii au solicitat ajutor după ce au rămas blocați în automobile sau în gospodării inundate. De asemenea, au fost raportate cazuri în care persoane s-au refugiat pe acoperișurile caselor din cauza viiturilor.

La intervenții participă echipaje ale Poliției și subdiviziuni specializate, care sunt mobilizate pentru securizarea zonelor afectate, evacuarea persoanelor și acordarea suportului în misiunile de salvare.

Într-unul dintre cazuri, patru persoane aflate într-un automobil au fost salvate, însă mașina a fost luată de ape.

De menționat că Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis pentru 22 mai Cod Galben de instabilitate atmosferică pe întreg teritoriul țării. Meteorologii au anunțat averse puternice, descărcări electrice, grindină și rafale de vânt de până la 15–20 m/s.

Deși avertizarea meteorologică a trecut, autoritățile îndeamnă cetățenii să evite deplasările în zonele afectate de inundații și să respecte indicațiile echipelor de intervenție.