Trafic intens la frontieră. Cozi de așteptare de circa 2/3 ore

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Serviciul Vamal anunță că continuă măsurile pentru fluidizarea traficului în punctele de trecere a frontierei, în contextul fluxului majorat de călători și mijloace de transport înregistrat în ultimele zile.

Autoritățile recomandă cetățenilor să verifice din timp valabilitatea documentelor de călătorie și să consulte situația din punctele de trecere înainte de a porni la drum. Totodată, șoferii și călătorii sunt îndemnați să opteze pentru rute alternative, pentru a evita aglomerația din principalele puncte vamale.

Astfel, pentru punctul de trecere Leușeni–Albița sunt recomandate punctele Leova–Bumbăta și Cahul–Oancea. În cazul PTF Sculeni, autoritățile sugerează utilizarea punctelor Costești–Stânca sau Lipcani–Rădăuți Prut, iar pentru PTF Palanca–Maiaki–Udobnoe este recomandat punctul Tudora–Starokazacie.

Potrivit Poliției de Frontieră, pentru gestionarea fluxului transfrontalier sunt aplicate măsuri suplimentare, inclusiv monitorizarea permanentă a situației, suplinirea personalului, deschiderea arterelor suplimentare de control și aplicarea procedurii REVERS.

De asemenea, autoritățile moldovenești cooperează permanent cu structurile de frontieră din statele vecine.

Instituțiile îndeamnă participanții la trafic să manifeste răbdare, înțelegere și respect față de personalul aflat la datorie și ceilalți călători.