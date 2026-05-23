Traficul feroviar, afectat după ploi: Trenul București–Chișinău circulă cu întârziere

Ploile abundente și condițiile meteorologice severe au afectat infrastructura feroviară din R. Moldova și România, iar angajații Î.S. „Calea Ferată din Moldova” (CFM) au intervenit pentru limitarea efectelor și restabilirea circulației în siguranță.

Potrivit CFM, echipele din teren au lucrat continuu pentru evacuarea apei, consolidarea sectoarelor afectate și remedierea porțiunilor compromise ale infrastructurii feroviare. La intervenții au fost utilizate utilaje specializate și resurse suplimentare.

Instituția anunță că circulația trenurilor a fost reluată treptat pe principalele trasee afectate de intemperii. În prezent, traficul feroviar de pasageri se desfășoară cu unele ajustări de orar, în funcție de starea rețelei.

CFM precizează că trenul Chișinău–Socola, în care se află aproximativ 150 de pasageri, circulă conform programului stabilit, fără întârzieri.

În schimb, trenul București–Chișinău a pornit din stația Ungheni cu o întârziere de aproximativ o oră. Potrivit sursei citate, întârzierea a fost provocată de surparea liniilor feroviare pe sectorul Iași – frontiera de stat, pe infrastructura din România, ceea ce a afectat temporar circulația pe această rută internațională.

Totodată, CFM anunță că reluarea traficului feroviar de marfă va fi posibilă doar după efectuarea unei verificări tehnice complete a infrastructurii afectate și confirmarea condițiilor de siguranță pentru circulație.

Reprezentanții întreprinderii îndeamnă pasagerii și partenerii să urmărească informațiile oficiale privind eventualele modificări ale graficului de circulație.