Promo-LEX: Ședința Parlamentului de joi, marcată de sancțiuni și scandal

Asociația Promo-LEX constată că ședința plenară a Parlamentului din 21 mai a fost marcată de tensiuni între majoritatea parlamentară și opoziție, care au culminat cu părăsirea sălii de ședințe de către deputații opoziției. Potrivit organizației, incidentul s-a produs pe fondul disputelor privind sancționarea unor parlamentari și modul de desfășurare a lucrărilor plenare.

Într-un comunicat, Promo-LEX menționează că tensiunile au început încă la ședința din 7 mai, iar în debutul ședinței de joi președintele Parlamentului a anunțat sancționarea unui deputat al opoziției cu retragerea dreptului la cuvânt pentru trei ședințe, în urma unor declarații considerate ofensatoare.

Ulterior, un alt deputat din aceeași fracțiune a declarat, în timpul dezbaterilor asupra unui proiect de lege, că formațiunea își menține poziția exprimată de colegul sancționat, moment în care microfonul acestuia a fost întrerupt de către președintele ședinței. În semn de protest, întreaga opoziție parlamentară a părăsit sala.

Promo-LEX amintește că Regulamentul Parlamentului interzice utilizarea limbajului ofensator și a comportamentelor care perturbă ședințele plenare, prevăzând sancțiuni precum avertismentul, chemarea la ordine, retragerea cuvântului sau lipsirea temporară de dreptul la cuvânt.

Totodată, organizația subliniază că aplicarea sancțiunilor disciplinare trebuie să respecte procedurile regulamentare, inclusiv principiul gradualității și dreptul deputaților de a-și prezenta explicațiile, pentru a evita percepțiile de aplicare selectivă sau arbitrară.

Potrivit Promo-LEX, opoziția parlamentară a propus completarea ordinii de zi cu mai multe subiecte, inclusiv instituirea unui moratoriu asupra controalelor aplicate persoanelor care desfășoară activitate independentă, audierea premierului privind creșterea prețurilor și gradul de îndatorare al țării, precum și audierea ministrei Muncii pe tema declinului demografic. Toate propunerile au fost respinse de majoritatea parlamentară.

În cadrul ședinței au fost examinate și votate opt proiecte de lege, dintre care șase în prima lectură și două în lectura a doua. Cinci proiecte au fost inițiate de Guvern, iar trei de majoritatea parlamentară.

Două dintre legile adoptate vizează armonizarea legislației Republicii Moldova cu normele Uniunii Europene și se referă la modificarea Legii contabilității și raportării financiare, precum și la suspendarea înmatriculării vehiculelor.

Promo-LEX remarcă și existența unui vot comun al majorității și opoziției asupra unui proiect privind digitalizarea Registrului de evidență a zilierilor.

Organizația atrage însă atenția asupra problemelor de transparență decizională. Potrivit raportului, în cazul a șase dintre cele opt proiecte votate nu au fost respectate integral normele privind publicarea documentelor și termenul destinat consultărilor publice.

Astfel, în cazul a două proiecte nu ar fi fost respectat termenul de 10 zile lucrătoare pentru prezentarea recomandărilor părților interesate, iar pentru alte patru proiecte nu au fost publicate la timp documente precum rapoartele comisiilor parlamentare, expertizele anticorupție sau avizele instituțiilor competente.

Promo-LEX mai notează că, într-un caz, raportul unei comisii parlamentare a fost aprobat chiar în ziua examinării proiectului în plen, ceea ce, potrivit organizației, afectează transparența procesului legislativ.

Ședința Parlamentului a durat peste patru ore, cele mai ample dezbateri fiind purtate pe marginea proiectului privind consolidarea mecanismelor de combatere a corupției, criminalității financiare și criminalității organizate.