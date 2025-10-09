Ploile amenință recolta de mere din Moldova: pierderi de până la 70%

Anul agricol 2025 aduce pomicultorilor din Republica Moldova provocări fără precedent, marcate de condiții meteorologice extreme. După primăvara cu înghețuri și vara cu secetă severă, toamna vine cu ploi continue exact în perioada de vârf a recoltării. Fermierii din Briceni avertizează că pierderile pot ajunge la 60–70%, afectând grav soiuri sensibile precum Gala sau Idared, care sunt predispuse la crăpare și apariția petelor pe fructe. Această situație riscă să reducă substanțial cantitatea și calitatea merelor disponibile pentru piața internă și pentru export.

La Ștefan Vodă, ploile târzii au avut un efect parțial pozitiv asupra culturilor afectate de secetă, dar recoltarea rămâne limitată, estimările indicând doar 40% din potențialul normal. Din această cantitate, aproximativ 8–10% este destinată exportului, ceea ce afectează perspectivele fermierilor de a-și valorifica producția pe piețele externe. Fermierii avertizează că lipsa intervențiilor rapide și a infrastructurii de protecție ar putea agrava pierderile și mai mult în următoarele săptămâni.

Specialiștii recomandă implementarea tehnologiilor moderne pentru prevenirea daunelor, inclusiv sisteme de drenaj eficiente, folii anti-ploaie și tratamente speciale pentru fructe. Experiența acumulată de-a lungul anilor permite fermierilor să gestioneze mai bine efectele vremii extreme, dar limitările climatice rămân un risc major pentru agricultură.

Autoritățile locale și organizațiile agricole monitorizează atent evoluția situației și încearcă să ofere sprijin prin recomandări tehnice și soluții de conservare a recoltelor. În același timp, fermierii cer subvenții și mecanisme de asigurare a culturilor pentru a compensa pierderile cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile, o problemă tot mai frecventă în contextul schimbărilor climatice.

Experții atrag atenția că acest an agricol marchează o lecție importantă pentru sectorul pomicol din Moldova: adaptarea la condiții meteorologice extreme nu mai este opțională, ci o necesitate pentru menținerea sustenabilității și competitivității în piața internațională.