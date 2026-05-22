Economia Transnistriei, în pragul prăbușirii

Economia transnistreană este în pragul colapsului și nu va putea rezista mult timp. Fostul viceprim-ministru pentru Reintegrare, Gheorghe Bălan, a declarat acest lucru într-un interviu acordat Deutsche Welle.

„Transnistria a fost întotdeauna o regiune dependentă de sprijinul rusesc. Dar Rusia nu mai poate furniza gaze direct regiunii. Gazele circulă deja prin conducte europene, inclusiv de-a lungul malului drept al Nistrului, prin Chișinău, iar noi avem control deplin asupra aprovizionării”, a remarcat el.

Potrivit acestuia, liderii regiunii „au demonstrat o incapacitate de a schimba structural economia și situația din Transnistria”.

„În esență, economia Transnistriei se află într-un impas. Ai putea spune că se află într-o stare de moarte clinică”, consideră Bălan.

Prin urmare, el consideră că abordarea Chișinăului de eliminare treptată a facilităților fiscale pentru regiune este „corectă”.

„Dacă vorbim despre autoritățile moldovenești, abordarea lor este corectă. Necesitatea eliminării discrepanțelor dintre activitatea economică de pe malul drept și cel stâng al Nistrului este de mult așteptată. Trebuie să ne concentrăm pe populație și pe agenții economici, separând populația de liderii regiunii. Liderii sunt reprezentanți ai unui regim marionetă controlat de Rusia, care nu reprezintă poporul din Transnistria”, consideră Bălan.

În opinia sa, timp de mulți ani, Chișinăul a fost practic principalul sponsor al regimului de la Tiraspol, plătind între 15 și 19 milioane de euro pe lună pentru furnizarea de energie electrică.

„Până la 60% din veniturile bugetului transnistrean și cheltuielile pe care și le putea permite proveneau din acest aflux de bani veniți din malul drept al Nistrului. Acum, că această sursă este închisă, se află într-o criză profundă, agenții economici nu mai pot opera și s-au aflat într-o situație destul de dificilă. Sunt aproape de colaps. Pur și simplu încearcă să se mențină pe linia de plutire. Rezistă cu toată puterea, dar puterea lor nu va dura mult”, a concluzionat el.