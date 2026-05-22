Militarii moldoveni și români au participat la exercițiul Danubian Whisper-2026

Militari ai Armatei Naționale au participat la exercițiul de instruire „Danubian Whisper-2026”, desfășurat împreună cu efective ale Brigăzii 18 ISR din cadrul armatei României. Activitățile s-au desfășurat în perioada 11–22 mai, în centre de instruire din zona Timișoara și Muntele Mic.

Potrivit Ministerului Apărării, exercițiul a avut drept obiectiv perfecționarea deprinderilor tactice ale participanților, consolidarea cooperării între structurile militare și schimbul de experiență în domeniul instruirii.

Pe parcursul antrenamentelor, militarii au executat misiuni specifice de orientare în teren și coordonare tactică, adaptate scenariilor de instruire planificate.

Exercițiul s-a desfășurat în baza Planului activităților moldo-române de instruire pentru anul 2026, care prevede continuarea cooperării bilaterale în domeniul apărării.