Șeful CNPF se face de râs în Parlament: Am aflat despre TUX la o lecție de educație financiară. Copiii ne-au spus că este așa „joc”

Președintele CNPF, Dumitru Budianschi, spune că a aflat despre piramida TUX, care a lăsat mai mulți moldoveni fără bani, de la o lecție despre educație financiară, susținută în cadrul unei campanii a Comisiei Naționael a Pieței Financiare. Declarația a fost făcută în cadrul audierilor publice desfășurate de Comisia economie, buget și finanțe a Parlamentului.

 „Noi am aflat despre acest lucru nu din informații publice, ci într-o campanie de educație financiară: în interacțiunea cu copiii, cineva din copii ne-a arătat că este un așa joc. Noi imediat atunci am făcut avertizarea și am chemat la colaborare alte instituții, să vedem ce putem face. A fost în luna august. Lucrurile se întâmplă foarte rapid, nu poți într-o zi să oprești ceva sau să mergo să închizi ceva. E nevoie de analiză”, a declarat Dumitru Budianschi.

Comisia economie, buget și finanțe a Parlamentului a desfășurat astăzi audieri privind fraudele pe platforme online de investiții presupuse, inclusiv piramida TUX. Șeful CNPF, Dumitru Budianschi și șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu au răspuns la întrebările deputaților.

