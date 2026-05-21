Podoleak: Rusia încearcă să mențină tensiunea în Moldova prin regiunea transnistreană

Consilierul prezidențial ucrainean, Mihail Podoleak, consideră că decretul semnat de Vladimir Putin privind acordarea simplificată a cetățeniei ruse locuitorilor din regiunea transnistreană reprezintă o acțiune de presiune politică și propagandistică asupra Republicii Moldova.

Oficialul de la Kiev susține că situația trebuie monitorizată atent pentru a preveni eventuale riscuri de securitate în regiune.

Oficialul ucrainean a explicat că Rusia folosește regiunea separatistă ca instrument de influență geopolitică asupra Chișinăului și pentru a împiedica apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană.

Mihail Podoleak a calificat decretul semnat de Vladimir Putin drept o acțiune de presiune propagandistică și a susținut că Rusia folosește regiunea transnistreană ca instrument de influență pentru a împiedica parcursul proeuropean al Republicii Moldova. Oficialul ucrainean a comparat situația cu cea a regiunilor Donețk și Lugansk.

„Acest decret trebuie doar să evidențieze tentativa propagandistă a lui Putin de a crea sperietori pentru a induce o stare de tensiune. Nu văd perspective de folosire a regiunii transnistrene în calitate de cap de pod. Pe fondul războiului care durează de patru ani și a atacurilor în creștere asupra Rusiei, este puțin probabil ca cineva din regiunea transnistreană să vrea să fie implicat în război”, a mai spus Podoleak.

În același timp, consilierul prezidențial ucrainean susține că autoritățile trebuie să trateze cu atenție subiectul și să monitorizeze atent evoluțiile din stânga Nistrului. El a pledat pentru transmiterea unui mesaj ferm liderilor separatiști de la Tiraspol.

„Este o ficțiune, dar eu totuși aș atrage atenția la acest subiect. Aș înăspri controlul acestui teritoriu, le-aș explica liderilor separatiști consecințele directe și dure, în cazul implicării de partea Rusiei”, a mai spus consilierul președintelui ucrainean.