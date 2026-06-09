Podul Ciongar, care leagă Crimeea de regiunea Herson, avariat în urma unui atac ucrainean

Drone ucrainene au avariat pentru a doua noapte consecutiv podul Ciongar, care leagă peninsula Crimeea, anexată de Rusia, de zonele ocupate de forţele armate ale Moscovei în regiunea Herson, din sudul Ucrainei, au declarat marţi oficiali ruşi, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Podul a fost închisă circulaţiei rutiere, a declarat Vladimir Saldo, guvernatorul susţinut de Rusia al regiunii Herson, care le-a recomandat şoferilor să folosească ruta alternativă prin istmul Perekop din apropiere, care leagă de asemenea peninsula Crimeea de Ucraina.

Atacurile ucrainene asupra podului fac parte dintr-o operaţiune lansată în mai, menită să izoleze peninsula Crimeea, un important centru militar pentru Rusia, anexată ilegal de Moscova în 2014.

În timpul războiului împotriva Ucrainei, lansat în februarie 2022, Rusia a folosit peninsula pentru a lansa atacuri aeriene pe

teritoriul ucrainean şi pentru a-şi aproviziona trupele din sudul Ucrainei.

Peninsula este însă vulnerabilă, deoarece există doar trei rute de acces: podul Ciongar şi istmul Perekop în nord, şi podul Kerci, în est, care leagă peninsula Crimeea de partea continentală a Rusiei.

Cu toate acestea, podul Kerci nu este considerat suficient de sigur pentru a transporta combustibil pe cale feroviară sau rutieră.

Mai multe feriboturi care operau anterior între Rusia şi Crimeea au fost, de asemenea, scoase din funcţiune după atacurile ucrainene.

Moscova a construit un nou drum de-a lungul Mării Azov pentru a aproviziona Crimeea, dar şi acolo dronele ucrainene cu rază medie de acţiune au reuşit să lovească camioane militare şi de transport de combustibil şi să le distrugă.

În urma campaniei militare a Ucrainei, combustibilul a fost raţionalizat în Crimeea, care a fost mult timp o destinaţie de vacanţă extrem de populară pentru turiştii ruşi.