Podul de la Ungheni, gata în proporție de 45 de procente la mai puțin de un an de la începutul construcțiilor

Podul de la Ungheni este gata în proporție de 45 de procente, la mai puțin de un an de la lansarea lucrărilor de construcție. Progresul a fost constatat la fața locului de secretarii de stat Mircea Păscăluță și Nicolai Mîndra, alături de omologul din România, Irinel Ionel Scrioșteanu, în cadrul unei vizite de monitorizare.

Delegația a analizat modul în care sunt livrate elementele structurale ale podului, pentru a menține ritmul de execuție și a asigura respectarea termenelor asumate.

În această perioadă, pe partea română se instalează tablierul podului, iar pe partea Republicii Moldova primul lot de tablier urmează să ajungă pe 5 mai, fapt ce va marca o etapă tehnică importantă în avansarea lucrărilor.

Totodată, în cadrul unei ședințe la Consiliul raional Ungheni, au avut loc consultări pe marginea proiectelor strategice de conectare cu România și UE între instituțiile implicate, printre care:

proiectele finanțate prin CEF și SAFE;

electrificarea căii ferate cu ecartament european Iași–Ungheni;

dezvoltarea primei porțiuni de autostradă în zona Ungheni, inclusiv soluțiile pentru drumul de acces către noul pod.

La discuții au participat reprezentanți ai instituțiilor responsabile de implementare: Serviciul Vamal, poliția de frontieră, autoritățile publice locale și Consiliul raional Ungheni.

Podul de la Ungheni este unul de autostradă, parte a conexiunii directe cu viitoarea Autostradă A8 și a rețelei TEN-T.