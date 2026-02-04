Poleiul a afectat rețeaua electrică: Peste 2400 de consumatori au rămas în beznă, din cauza condițiilor meteo

Precipitaţiile cu temperaturi negative din această seară au provocat polei, ducând la ruperea conductorilor pe unele linii electrice. Potrivit informaţiilor operatorilor sistemului de distribuţie a energiei electrice, la ora 18 erau deconectate parţial 6 localităţi cu un total de 2414 consumatori, anunță Ministerul Energiei.

„Echipele de intervenţie ale operatorilor de distribuţie se află în teren pentru a reconecta consumatorii la reţeaua de energie electrică.

Pe parcursul zilei, au fost înregistrate 4 incidente cauzate de ruptură de conductor de gardă pe linii electrice aeriene 110 kV, care au fost remediate către ora 17.12.

Operatorul sistemului de Transport, Moldelectrica, a mobilizat în acest sens 15 unități de transport operative și 58 unități de personal operativ.

Rugăm să nu atingeţi conductoarele căzute la pământ şi să semnalaţi orice incident la dispeceratele OSD”, precizează Ministerul.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un nou Cod Galben de polei și ghețuș. Avertizarea intră în vigoare astăzi, 4 februarie, de la ora 19:00 și se va menține până pe 6 februarie, ora 20:00.