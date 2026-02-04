Carp, la procesul lui Dodon: Va fi cu un hoț mai puțin. Ce a spus Dumitru Diacov

Magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au reluat, pe 4 februarie, cercetarea probelor în dosarul „Kuliokul”/ „Sacoșa” în care este judecat fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. În cadrul ședinței de astăzi, au fost audiați deputatul PAS Lilian Carp, fostul lider al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, fostul ambasador al R. Moldova la Moscova, socialistul Andrei Neguță, și fostul premier în timpul regimului Plahotniuc, Pavel Filip.

Primul martor al acuzării audiat a fost deputatul PAS Lilian Carp. În iunie 2019, Lilian Carp era membru al Comisiei parlamentare juridice, numiri și imunități. El a spus magistraților că s-a autosesizat după apariția, în iunie 2019, a imaginilor video cu o pungă în care s-ar fi aflat bani transmisă de Vladimir Plahotniuc lui Igor Dodon.

Lilian Carp a explicat că a trimis un demers către Procuratura Generală pentru a afla ce măsuri au fost întreprinse și dacă va fi pornită o cauză penală. Procuratura Generală, condusă atunci de Alexandr Stoianoglo, numit în această funcție de Igor Dodon, ar fi răspuns că nu existau probe suficiente pentru inițierea unui dosar penal.

Carp a relatat, ulterior, că a depus o plângere la Consiliul Superior al Procurorilor după ce Iurie Reniță a publicat pe pagina lui de Facebook videoclipul cu sacoșa neagră. La runda de întrebări, avocații lui Igor Dodon l-au acuzat pe deputat că ar face „justiție televizată”. Unul dintre apărători chiar l-a întrebat dacă el și partidul de guvernare, PAS, ar avea de câștigat de pe urma unei eventuale condamnări. Carp a răspuns pe un ton ridicat: „Va beneficia Republica Moldova. Va fi cu un hoț mai puțin”, relatează TV8.

Al doilea martor audiat în dosar a fost Dumitru Diacov, care a afirmat că imaginile video cu sacoșa neagră apărute în spațiul public nu ar fi fost filmate în biroul lui Vladimir Plahotniuc. Fostul lider PDM a mai povestit că a fost revoltat atunci când a văzut înregistrările la televizor și că nu știe ce se afla în sacoșă, potrivit TV8.

Probele acuzării vor fi examinate până pe 12 februarie

Pe 12 ianuarie, completul de judecată a acceptat o listă de martori care include nume grele, precum Vladimir Plahotniuc, Serghei Iaralov, Andrian Candu, Pavel Filip ș.a. De asemenea, magistrații au anunțat că au acceptat probele procurorilor și avocaților și se vor pronunța asupra lor după ce le vor examina.

„Analizând lista probelor din partea acuzării, poziția procurorilor și a avocaților, completul de judecată i-a acceptat în calitate de martori pe Iurie Reniță, Vladimir Cebotari, Andrei Neguța, Dumitru Diacov, Andrian Candu, Adrian Albu, Lilian Carp, Andrei Harghel, Vladimir Plahotniuc, Serghei Iaralov și Pavel Filip”, a anunțat completul de judecată în ședința din 12 ianuarie.

De asemenea, instanța a acceptat probele incluse în volumele prezentate în instanță de procurori cu tot rechizitoriul. „Cu referire la probele suplimentare prezentate de partea acuzării în ședința de judecată din 10 decembrie 2025, se anexează la materialele de cauze penale. Instanța își va expune decizia după cercetarea tuturor probelor”, au precizat magistrații.

Istoricul dosarului „Kuliok”

Dosarul „Kuliok” /„Sacoşa”, în care este judecat fostul preşedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost reluat recent de la zero. Dosarul a ajuns pe masa magistraţilor de la Curtea Supremă de Justiţie în octombrie 2022. De atunci şi până la sfârșitul anului 2025, completul de magistraţi a fost modificat de cel puţin şapte ori, însă examinarea procesului nu a fost afectată.

Fostul președinte Igor Dodon este învinuit în acest dosar de corupere pasivă, organizarea și acceptarea finanțării partidului politic din partea unei organizații criminale săvârșite pe durata exercitării mandatului său de președinte al Republicii Moldova, în perioada lunii iunie 2019.

Mai exact, Igor Dodon este învinuit că, urmărind promovarea intereselor lui Plahotniuc Vladimir și Iaralov Serghei, care au creat și conduceau o organizație criminală și care aveau interesul de a controla procesele politice, sociale și economice din Republica Moldova, precum și de a se eschiva de la răspundere penală în Federația Rusă, a pretins și a acceptat de la aceștia între 600.000 și 1.000.000 de dolari.

Suma menționată era pretinsă de către Igor Dodon pentru achitarea cheltuielilor curente ale PSRM, inclusiv pentru achitarea salariilor angajaților aceluiași partid.