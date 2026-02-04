Mircea Surdu câștigă parțial procesul împotriva TRM. Cât trebuie să-i achite compania

Judecătoria Chișinău a admis parțial acțiunea înaintată de jurnalistul Mircea Surdu împotriva companiei publice Teleradio-Moldova (TRM), într-un litigiu ce vizează neachitarea bonusului de fidelitate, aplicarea unei sancțiuni disciplinare, repararea prejudiciului moral și compensarea cheltuielilor de judecată.

Potrivit hotărârii, instanța a dispus anularea Ordinului din 17 februarie 2025, prin care lui Mircea Surdu, director al Departamentului Telefilm-Chișinău din cadrul TRM, i-a fost aplicată sancțiunea disciplinară de mustrare. Ordinul a fost emis de directorul general al instituției, Vladimir Țurcanu.

De asemenea, judecătoarea Natalia Moldovanu a obligat compania publică să achite reclamantului bonusul de fidelitate pentru anul 2024, în cuantum de 6% din salariul anual de funcție. Suma totală, stabilită de instanță, este de 12.640,80 lei, calculată dintr-un salariu anual de 210.680 de lei. Instanța a mai decis încasarea unui prejudiciu moral în valoare de aproape 50.000 de lei, echivalentul a două salarii medii lunare ale reclamantului, precum și 10.000 de lei cheltuieli pentru asistență juridică.

Celelalte pretenții înaintate de reclamant, inclusiv cele ce țin de alte compensații solicitate, au fost respinse ca fiind neîntemeiate.

Hotărârea urmează să fie executată benevol, în termen de 15 zile din momentul în care și dacă va rămâne definitivă. Decizia poate fi contestată la Curtea de Apel în termen de 30 de zile de la pronunțare.

În ultima perioadă, TRM a fost subiect al mai multor discuții în spațiul public, inclusiv în investigații jurnalistice și în constatările Curții de Conturi privind gestionarea fondurilor publice. Media Azi a reflectat pe larg audierile desfășurate la Parlament pe marginea situației de la furnizorul public de servicii media, precum și neregulile constatate în privința contractului managerului companiei.