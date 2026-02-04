Facebook, TikTok și Instagram vor fi reglementate în Moldova după modelul UE

Platformele digitale precum Facebook, TikTok și Instagram ar putea fi reglementate în Republica Moldova după modelul Uniunii Europene, începând din toamna acestui an.

Anunțul a fost făcut de președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, în cadrul unei emisiuni televizate difuzate pe 3 februarie.

Potrivit acesteia, autoritățile pregătesc implementarea Legii Serviciilor Digitale, un act normativ care va aduce sub reguli clare marile platforme online, așa cum se întâmplă deja în Uniunea Europeană.

Noua lege ar urma să intre în vigoare pe 3 octombrie, iar până atunci autoritățile așteaptă avizul Comisiei Europene pentru aplicarea completă a prevederilor. „Avem termen-limită în octombrie. Urmează și o evaluare din partea Comisiei Europene a propunerilor promovate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării”, a declarat Liliana Vițu.

Șefa Consiliului Audiovizualului a precizat că instituția pe care o conduce nu va fi neapărat responsabilă de controlul platformelor digitale, aceste atribuții putând reveni Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații.

Subiectul reglementării apare pe fondul intensificării fenomenului dezinformării online înaintea alegerilor parlamentare din septembrie 2025, când rețele precum TikTok și Telegram au fost utilizate pe scară largă pentru manipularea opiniei publice.

În timpul scrutinului din 2025, TikTok a anunțat că a eliminat peste 134 de mii de conturi false și a blocat aproape 270 de mii de conturi spam, în încercarea de a proteja integritatea platformei.