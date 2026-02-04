26 de vinificatori din Republica Moldova vor participa la expoziția internațională Wine Paris, unde vor susține un master-class dedicat soiurilor de struguri autohtone. Oficiul Național al Viticulturii și Vinificației a declarat pentru Infotag că participarea la eveniment va avea loc sub auspiciile brandului de vinuri moldovenești Vinul Moldovei. Uimitor de bun.

Un reprezentant al biroului a numit Wine Paris una dintre cele mai importante platforme globale pentru industria vinicolă.

„Acest eveniment anual reunește vinificatori din regiuni viticole de top, lideri de opinie, somelieri și cumpărători internaționali care își definesc portofoliile și strategiile de achiziții pentru următorii ani. Un punct culminant al participării vinificatorilor moldoveni la Wine Paris va fi un master-class despre soiurile autohtone de struguri moldovenești”, a menționat sursa agenției.

Vizitatorii expoziției vor putea degusta opt vinuri moldovenești produse din soiurile de struguri Fetească Albă, Fetească Regală, Fetească Neagră, Rară Neagră și Viorica. Acest lucru îi va ajuta să descopere autenticitatea terroir-ului local. Master-class-ul va fi condus de expertul internațional Thomas Brandl.

Directorul Oficiului de Viticultură și Vinificație din Republica Moldova, Ștefan Iamandi, a subliniat rolul principal al instituției, acela de a introduce vinul moldovenesc pe piețele internaționale și de a consolida reputația vinificației moldovenești.

„Participarea la expoziția Wine Paris confirmă că aceste eforturi sunt constante și că vinul moldovenesc a atins un nivel de maturitate care îi permite să concureze de la egal la egal cu cele mai mari regiuni viticole din lume”, a spus el.

Potrivit acestuia, nu mai este vorba doar de a fi remarcat, ci de a construi încredere în calitatea vinului moldovenesc.