Poleiul face victime: 250 de persoane au ajuns la Institutul de Medicină Urgentă

Numărul pacienților cu traumatisme a crescut semnificativ din cauza poleiului format pe majoritatea străzilor și traseelor, care a provocat un val de accidente și căderi. Pe parcursul zilei de astăzi, la Unitatea de Primiri Urgențe a Institutului de Medicină Urgentă (IMU) s-au adresat 250 de persoane pentru consultații traumatologice.

În prezent, situația rămâne extrem de dificilă: în sala de așteptare se află în continuare un număr mare de pacienți, iar fluxul de prezentări este în creștere.

Personalul medical este implicat la capacitate maximă în deservirea cât mai rapidă a pacienților. Potrivit IMU, a fost suplinit personalul medical de urgență, iar toate echipele activează în condiții de solicitare maximă.

În acest context, autoritățile îndeamnă pacienții care nu prezintă urgențe medico-chirurgicale să amâne vizita la spital, pentru a permite acordarea promptă a asistenței medicale cazurilor grave.

„Solicităm pacienților și rudelor răbdare și înțelegere față de timpul de așteptare, impus de situația excepțională creată”, au mai subliniat medicii.