Poliția confirmă reținerea fratelui lui Igor Dodon în Rusia: La scurt timp acesta a fost eliberat

Inspectoratul General al Poliției (IGP) confirmă faptul că fratele lui Igor Dodon, a fost reținut zilele trecute de autoritățile ruse.

Totuși, la scurt timp acesta a fost eliberat. Informația a fost confirmată de către șeful Secției Comunicare și Protocol a IGP, Diana Fetco, transmite Deschide.md.

Conform sursei citate, anterior, Alexandru Dodon a fost anunțat în căutare pe linia INTERPOL pentru localizare și, zilele trecute, autoritățile ruse l-au reținut pentru că acesta figura în baza de date.

„Din câte cunoaștem, la scurt timp el a fost eliberat de partea rusă. Autoritățile Republicii Moldova nu au participat la audierea acestuia”, a menționat Diana Fetco.

Vă amintim că fratele lui Igor Dodon ar fi fost arestat alaltăieri la Moscova, a anunțat joi liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, într-o conferință de presă susținută la Chișinău.

„Alexandru Dodon a fost arestat la Moscova. Acum Igor Dodon este în șoc. El a fost pus să semneze acolo niște angajamente că nu se va destrăma Partidul Socialiștilor din R. Moldova, fracțiunea parlamentară. Tot răul care mi l-a făcut mie, acele solicitări de deschidere a dosarelor penale pe numele meu, se întoarce împotriva lui”, a subliniat Usatîi, scrie Ziarul Național.

Igor Dodon a declarat pentru Jurnal TV că fratele său „a dormit acasă în ultimele săptămâni și ultimele zile”

„Nu am așa informații. Știu că fratele meu a dormit acasă în ultimele săptămâni și ultimele zile. Eu nu am contact cu el, pentru că este figurant într-un dosar penal. Dar din ceea ce cunosc, nu este nicio problemă și nu a fost reținut. El are cetățenia Rusiei și muncește la Moscova. De ici au fost trimise solicitări din partea instanțelor, dar mai multe detalii nu cunosc”, a declarat socialistul pentru Jurnal TV.

