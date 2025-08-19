Politico: America este nemulțumită de reticența Ucrainei de a ceda Donbasul Rusiei

Guvernul american este nemulțumit de reticența Ucrainei de a ceda Donbasul Rusiei, a declarat pentru Politico o sursă familiarizată cu negocierile.

Potrivit acestuia, autoritățile americane consideră „renunțarea la Donbas” ca pe un „atu” pe care Washingtonul a reușit să-l câștige pentru Kiev și cred că Ucraina ar trebui să renunțe la acest teritoriu, „din moment ce oricum îl va pierde și atunci nu va mai avea atuuri”.