Politico: Ucraina îi caută pe agenţii dubli de rang înalt care l-au ajutat pe Putin să invadeze ţara. Kievul crede că ruşii au putut să cucerească Herson şi Cernobîl, la începutul războiului, cu ajutorul trădătorilor

Ucraina şi-a intensificat epurarea agenţilor dubli din serviciul său de spionaj, încredinţată fiind că trădătorii de rang înalt au pregătit terenul pentru invazia rusă de anul trecut, ajutând forţele inamice să cucerească oraşul Herson din sud şi centrala nucleară Cernobîl din nord, relatează POLITICO și News.ro.

Tetiana Sapian, purtător de cuvânt al Biroului pentru Investigaţii de Stat din Ucraina, a declarat că agenţii de informaţii FSB ai Rusiei s-au infiltrat atât în serviciul de securitate SBU al Ucrainei, cât şi în guvernele locale, subminând Ucraina din interior cu ajutorul unor oficiali ucraineni pro-Moscova, care au fugit din ţară după revolta EuroMaidan din 2014.



Sapian a sugerat că ceea ce s-a aflat până acum pe această temă s-ar putea să fie doar vârful icebergului.

”Reţeaua este mult mai largă, iar ancheta urmăreşte să afle toate circumstanţele şi acţiunile indivizilor care au facilitat capturarea rapidă a unei părţi din sud de către trupele agresorului, care au venit de pe teritoriul Crimeei anexate”, a spus ea.

CINE ESTE OLEH KULINICI

La începutul acestei luni, Biroul pentru Investigaţii de Stat al Ucrainei, în colaborare cu SBU, serviciul de securitate internă, a încheiat o investigaţie asupra lui Oleh Kulinici, fostul şef al departamentului pentru Crimeea al SBU, cu sediul în Herson. Forţele de ordine îl suspectează pe Kulinici că a lucrat ca o cârtiţă a FSB, infiltrându-se la reuniunile de securitate de la cel mai înalt nivel din Ucraina graţie ajutorului primit din partea unor oficiali pro-ruşi fugari şi al unui fost deputat sancţionat de Statele Unite.

”În primele ore ale invaziei, Kulinici a blocat în mod deliberat orice încercare de a informa conducerea cu privire la situaţia reală din regiune (Herson). El nu a luat nicio măsură pentru a proteja suveranitatea Ucrainei. A instruit personalul să părăsească locul de muncă. Mai târziu, a dat arme obişnuite unor persoane care nu aveau nicio legătură cu SBU. Şi-a părăsit postul şi a plecat la Kiev pe 24 februarie”, a detaliat Sapian la un briefing de presă.

Kulinici a fost arestat în iulie anul trecut şi a fost acuzat de trădare. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă închisoarea pe viaţă. Biroul de Investigaţii şi SBU au publicat interceptări telefonice între Kulinici şi presupusul său colaborator, fostul adjunct al ministrului ucrainean al apărării, Volodimir Sivkovici, care a fugit din Ucraina în Rusia în 2014.

