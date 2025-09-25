Polonia ridică restricțiile: Frontiera cu Belarus, deschisă din nou

Polonia a redeschis joi, la miezul nopții, frontiera cu Belarus. Un ordin în acest sens a fost semnat de către ministrul polonez de interne, Marcin Kierwiński.

Prin urmare, toate punctele de trecere a frontierei, inclusiv calea ferată, între Polonia și Republica Belarus au fost deschise.

În perioada premergătoare, prim-ministrul de la Varșovia, Donald Tusk, a declarat că decizia de a redeschide frontiera poloneză-belorusă a fost luată în comun cu ministrul de interne, Marcin Kierwiński.

Frontiera dintre cele două state a fost închisă în cursul nopții dintre 11 și 12 septembrie din cauza exercițiilor militare „Zapad-2025”, desfășurate în comun de autoritățile ruse și belaruse în perioada 12-16 septembrie. Premierul polonez a explicat că închiderea graniței, inclusiv a trecerilor de cale ferată, a fost făcută din motive de securitate, pentru că locul desfășurării exercițiilor militare a fost la o distanță foarte mică de hotarul cu Polonia, iar simulările au vizat, printre altele, zona orașului polonez Suwałki.