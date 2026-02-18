Fugarul Dmitri Constantinov: Nu vreau să merg la închisoare

Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei a contestat sentința prin care a fost condamnat la 12 ani de închisoare. Acesta a anunțat într-un video publicat pe rețelele de socializare că a depus apel împotriva hotărârii de condamnare la 9 ianuarie 2026, la peste o lună după pronunțarea verdictului.

„Nu ascund faptul că nu vreau să merg la închisoare în baza unei decizii pe care o consider nedreaptă. În plus, având în vedere starea mea de sănătate, trebuie să fiu în contact cu medicul meu curant”, a declarat acesta.

Constantinov susține că dosarul în care a fost condamnat nu ar fi despre delapidare, așa cum afirmă procurorii, ci despre un conflict economic între firme private, care ar fi fost deja analizat în instanțele civile și soluționat anterior în favoarea sa.

„Cele 46 de milioane de lei, care s-ar fi pretins că au fost sustrase de mine, orice specialist în finanțe poate confirma că această sumă este inventată și nu are nicio legătură cu o delapidare, fapt ce poate fi verificat documentar, lucru asupra căruia am insistat și insist și astăzi”, a adăugat el.

Fostul demnitar a cerut o „evaluare independentă” a cazului și s-a declarat dispus să prezinte documentele dosarului juriștilor și jurnaliștilor internaționali.

„Nu cer sprijin politic. Cer doar o evaluare independentă. Sunt gata să prezint documentele, expertizele și materialele dosarului juriștilor și jurnaliștilor internaționali. Dacă Moldova merge cu adevărat pe calea europeană, atunci această cale trebuie măsurată nu prin declarații, ci prin standardele justiției”, a afirmat acesta.

În declarația sa, el a făcut referire și la parcursul european al țării: „Moldova vorbește despre alegerea europeană. Însă alegerea europeană nu este un slogan. Alegerea europeană înseamnă standarde. Înseamnă proporționalitatea pedepsei. Înseamnă egalitatea părților în proces. Înseamnă previzibilitate și moderație a sancțiunilor. Când un litigiu economic se încheie cu 12 ani de închisoare pentru un om de 73 de ani, apare o mare întrebare dacă acest lucru corespunde standardelor europene”.

Amintim că, pe 26 decembrie, Dmitri Constantinov a fost condamnat la 12 ani de închisoare într-un dosar de abuz de putere și delapidare de peste 46 de milioane de lei. Potrivit procurorilor, în perioada 2017–2020, când deținea funcția de director al unei societăți comerciale din Comrat, ar fi autorizat transferuri nejustificate și ar fi încheiat contracte fictive. Acesta se declară nevinovat.

La mijlocul lunii noiembrie, el și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Adunării Populare a Găgăuziei.