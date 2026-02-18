Alertă la Floreni: Mai multe persoane merg din ușă în ușă, se dau drept angajați ai MAI, apoi jefuiesc

Locuitorii satului Floreni, din raionul Anenii Noi, sunt avertizați cu privire la apariția unor persoane care merg din ușă în ușă și se dau drept angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. Autoritățile locale susțin că este vorba despre o înșelătorie și îi îndeamnă pe cetățeni să nu ofere date personale și să anunțe imediat poliția.

„Stimați cetățeni, fiți conștienți de faptul că există un grup de oameni care merg din ușă în ușă și care se prefac a fi angajați ai Ministerulu Afacerilor Interne. Au documente și antet de la Ministerul de Interne și susțin că trebuie să verifice dacă toată lumea are un act de identitate valabil pentru următorul recensământ și apoi „jefuiesc”.

Sunt peste tot și arată elegant, spun că vor să-ți fac fotografia/amprenta. Conform unei diagrame, au un laptop, un dispozitiv biometric și o listă cu toate numele. Ei arată lista și cer toate aceste informații.

Să știți că nu există nici o inițiativă din partea guvernului. Să știți că toate acestea sunt false. Nu le dați nicio informație. Toată lumea trebuie să fie vigilentă și conștientă.

Vă rugăm să vă informați familia și prietenii”, se artă în mesajul emis de resposabilii din cadrul Primăriei și Consiliul sătesc Floreni.