Prăbușire pe piața imobiliară din capitală — „cea mai severă corecție din ultimii 15 ani”

Piața imobiliară din municipiul Chișinău traversează o perioadă dificilă, cu un recul semnificativ al tranzacțiilor imobiliare, descris de specialiști ca fiind „cea mai profundă scădere din ultimul deceniu și jumătate”.

Numărul vânzărilor de apartamente în Chișinău a coborât dramatic: în trimestrul al doilea al anului, s-au consemnat doar 3.250 de tranzacții, nivel comparabil cu minimele istorice, de aproape patru ori mai mic decât într-o perioadă normală din anii recenți.

Paradoxal, pe fondul acestui declin al volumului de tranzacții, prețurile locuințelor au continuat să crească agresiv. Astfel, pentru apartamentele în stare „albă” media a atins valori record, schimbând raportul între cerere și ofertă într-un mod tot mai dezechilibrat.

Specialiștii indică câțiva factori care amplifică criza: majorarea costurilor de construire, accesul dificil la finanțare, restricțiile urbanistice și lipsa lichidității în rândul cumpărătorilor. Mulți se rețin de la achiziții, în așteptarea unor condiții mai favorabile sau alegerilor mai sigure.

În consecință, unii dezvoltatori evită să reducă prețurile, temându-se că acest pas le-ar afecta sustenabilitatea proiectelor. Astfel, piața rămâne „înghețată” — cu oferte reduse și tranzacții doar în segmentul celor dispuși să accepte riscuri ridicate.

Rămâne de urmărit cum se va evolua situația în lunile următoare: fie printr-o ajustare abruptă, fie prin stagnare prelungită.

Copy URL URL Copied