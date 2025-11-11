Prăpastia dintre Vest și Est: Moldova și Ucraina, în coada Europei la PIB

Un nou clasament al Fondului Monetar Internațional scoate la iveală, din nou, contrastul dur dintre țările bogate ale Europei și cele de la periferia economică. Republica Moldova înregistrează un PIB de doar 8.300 de dolari pe cap de locuitor, iar Ucraina abia atinge 6.300 – cifre care o plasează printre cele mai sărace țări de pe continent. Deși Rusia stă ceva mai bine, cu 14.300 de dolari, diferența față de România este uriașă: statul vecin a ajuns la 21.400 de dolari, de peste două ori mai mult decât Chișinăul.

În Europa de Vest, contrastul este aproape ireal. Liechtenstein conduce detașat cu un PIB pe cap de locuitor de peste 169.000 de dolari, urmat de Elveția, care depășește 100.000. Danemarca și Olanda trec de 70.000 de dolari, iar țări precum Germania și Franța se mențin confortabil în jurul valorii de 60.000. Diferențele de dezvoltare nu mai sunt doar cifre reci, ci realități care separă două lumi – una a prosperității și alta a supraviețuirii.

Economiștii explică decalajul prin factori istorici și structurali: dependența de agricultură, lipsa investițiilor, exodul forței de muncă și slaba capacitate de inovare mențin Estul într-o zonă de vulnerabilitate cronică. Moldova, în special, suferă din cauza pieței interne restrânse și a dependenței de importuri, ceea ce limitează creșterea reală a veniturilor.

România, care a reușit o transformare rapidă în ultimii 15 ani, este văzută drept exemplu regional al unei economii care a profitat de fondurile europene și de stabilitatea politică. Prin comparație, Republica Moldova se mișcă lent, prinsă între reforme amânate, corupție persistentă și o piață de muncă în continuă scădere.

În timp ce Europa bogată investește în energie verde, tehnologie și inovație, Moldova și Ucraina rămân pe harta roșie a disperării economice. Prăpastia nu se mai măsoară doar în dolari, ci și în șanse — de dezvoltare, de prosperitate și de speranță.