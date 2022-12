Predicțiile lui Nostradamus: Unde va izbucni un nou război în 2023

Clarvăzătorul francez Michel Nostradamus a prezis mai multe schimbări cheie și înspăimântătoare în lume pentru anul 2023.

Nostradamus – au fost o carte de bord în întreaga lume timp de aproape cinci secole. An de an, interesul pentru catrenele clarvăzătorului, adunate în centurii și almanahuri astrologice, nu s-a diminuat. Ea se manifestă cu o vigoare reînnoită în momente de criză și de tulburare gravă.

Gândurile lui Nostradamus, scrise cu secole în urmă, continuă să răsune la fel de furios și de tare. Descifrarea și interpretarea predicțiilor sale prin prisma evenimentelor contemporane le permite oamenilor să privească în viitor.

Predicțiile lui Nostradamus sunt, de fapt, un fel de horoscop la scară globală. Și pentru următorii 2240 de ani! Această sursă nesecată de înțelepciune arhaică deschide în fiecare an vălul secretului despre viitor. Cum a reușit un simplu farmacist din Provence să dobândească suficientă perspicacitate pentru a deveni un oracol nemuritor? Marile minți nu reușesc încă să deslușească misterul astrologului care a fost capabil să „înregistreze evenimentele viitoare ale întregii lumi”.

Cine este Nostradamus?

Michel de Nostradamus s-a născut la începutul secolului al XVI-lea într-un mic oraș din sud-estul Franței, într-o familie de notari ereditari. Michel și rudele sale erau evrei care fuseseră convertiți cu forța la catolicism cu un secol înainte. Autoritățile din Franța medievală erau relativ tolerante față de „evreii catolici”, dar oamenii de rând îi evitau.

Adevărul despre Nostradamus: Viața înainte și după providență

La 15 ani, Michel a plecat la Avignon pentru a învăța să citească și să scrie. O epidemie de ciumă, care a luat Europa prin surprindere, a pecetluit soarta viitorului clarvăzător. A decis să se pregătească ca medic și să găsească un leac pentru această boală teribilă. Tânărul Nostradamus a devenit student la medicină la Universitatea din Montpellier, iar cinci ani mai târziu a părăsit universitatea cu un doctorat în medicină. Tânărul medic și-a spus Nostradamus în latină și a pornit într-o călătorie care l-a adus în contact cu astrologul Jules Scaliger. Nu se știe cu certitudine, dar se crede că a influențat viziunea lui Nostradamus asupra lumii.

Astrologul a trăit 62 de ani. În acest timp, a călătorit prin Europa, s-a căsătorit de două ori și a petrecut mult timp practicând medicina. A scris primul său almanah astrologic la vârsta de 52 de ani.

Moștenirea vizionarului este păstrată sub forma unor catrene codificate – quatrains. Un „cod” special de predicții conținea elemente din patru limbi: latina, italiana, franceza veche și greaca. Katrenele au un minim de date, astfel că profețiile nu au o ordine cronologică. Cu toate acestea, mai mult de jumătate dintre ele au devenit deja realitate.

Astrologul a lăsat pentru posteritate 942 de catrene. Se crede că în prezicerile lui Nostradamus există referiri directe la cel de-al Doilea Război Mondial, la explozia nucleară de la Hiroshima, la epidemia de SIDA, la atacul din Statele Unite din 2001, la incendiul de la Notre Dame de Paris din 2019. Despre ultima tragedie care s-a petrecut la Paris, previziunile astrologului sunt foarte clare.

„Cap de Berbec, Jupiter și Saturn,

Dumnezeu veșnic, la ce schimbare ne putem aștepta?

După un secol lung, răul va aduce înapoi

Franța și Italia, ce emoții veți trăi?”

Clarvăzătorul a dat ora și data morții reginei Elisabeta a II-a a Angliei, care au fost descifrate de Mario Reading în cartea sa Nostradamus: The Complete Prophecies of the Future. Monarhul britanic a murit pe 8 septembrie 2022, la vârsta de 96 de ani.

„Așa cum nu au fost de acord cu divorțul lui.

Un om considerat atunci nedemn

Poporul îl va alunga pe Regele Insulelor

Un om va fi înlocuit de unul care nu s-a așteptat niciodată să fie rege.”

Nostradamus a fost capabil să „vadă” cu aproape două mii și jumătate de ani înainte. Almanahurile sale astrologice au calculat până în anul 3797. Ce a prezis marele clarvăzător pentru anul 2023 – astrologii au descifrat caricaturile care indică evenimentele care vor avea loc în noul an.

Predicțiile lui Nostradamus pentru 2023

Noul an 2023 va rămâne în istorie pentru cataclisme socio-politice și climatice anormale. Previziunea lui Katren, marcată ca fiind 5/23, conține informații fără echivoc.

„Cei doi contestatari se vor uni împreună.

Când majoritatea celorlalți se vor uni cu Marte

Liderul african speriat și tremurând

Alianța duală este împărțită de flotă.”

Unii experți în canoanele lui Nostradamus au văzut în „liderul african” pe miliardarul american Ilon Musk. Până la urmă, cuceritorul spațiului și creatorul mașinii electrice Tesla este originar din Republica Africa de Sud (RSA). Iar posibila sa „spaimă” a fost legată de temerile de a stârni un război nuclear care ar putea izbucni din cauza refuzului regimului de la Kiev de a se angaja într-un dialog diplomatic cu Rusia. Cuvintele lui Musk și planul său de pace au devenit un scandal diplomatic.

Amenințarea din spațiul cosmic – 2023

Psihicul a avertizat asupra impactului factorilor cosmici asupra pământului. Într-o doctrină, el a menționat căderea unui foc (probabil un asteroid sau un meteorit) care ar perturba echilibrul Pământului și i-ar schimba orbita.

Astronomul a dat o dată pentru ciocnirea cu asteroidul și moartea întregii vieți pe Pământ

Nostradamus a prezis că în 2023 lumea se va confrunta cu o serie de dezastre naturale: vor exista șocuri în ocean, provocând un tsunami uriaș și cutremure. Nivelul oceanelor va începe să crească în mod dramatic. Profețiile descifrate ale lui Nostradamus afirmă, de asemenea, că Anglia și coasta de sud a Americii vor fi înghițite de apele oceanului. Apa potabilă va dispărea în multe țări și vor apărea penurii de alimente.

„Peste 40 de ani nu va mai fi văzut curcubeul.

Patruzeci de ani vor fi văzute în fiecare zi.

Pământul uscat va deveni tot mai desecat

Și după aceea vor fi mari inundații.”

Unde va izbucni un nou război în 2023

Un astrolog francez a prezis confruntări militare majore în 2023.

„Marea Arabia va merge mult mai departe,

(Dar) va fi trădat de bizantini.

Ancient Rhodes va ieși în întâmpinarea ei.

Și un rău și mai mare va veni din partea australienilor panonici.”

Statele islamice vor încerca să invadeze noi teritorii. Predicțiile lui Nostradamus indică faptul că islamiștii vor ocupa în mod arbitrar teritorii importante. În 2023, influența lumii islamice va fi deosebit de activă. Turcia va încălca interesele lumii musulmane, iar amenințarea unui conflict arabo-turc este mare. Există indicii de confruntări între islamiști și creștini în largul coastelor turcești. Potrivit unuia dintre katreni, în timpul acestor evenimente armate vor fi folosite „otrăvuri”, posibil arme chimice sau bacteriologice.

„O mare armată va trece munții.

Saturn în Săgetător, Marte retrogradează în Pești.

Otrăvurile sunt ascunse în capetele somonilor,

Suspendați de cap pe un fir de pescuit.”

Europa va fi cuprinsă de o confruntare militară care va dura șapte luni. Predicția spune că „trupele vor sta în jurul marii cetăți. Multe vieți vor fi pierdute, iar rezultatul va fi o nouă ordine mondială.

„Șapte luni din Marele Război.

Oamenii vor muri de atrocități.

Rouen, Evreux nu vor cădea în fața regelui”.

În SUA, instabilitatea politică, sărăcia și nemulțumirea tot mai mare a populației față de regimul aflat la putere ar putea duce la un război civil la începutul anului 2023. Se prezice că președintele american va suferi o „boală misterioasă”, iar unul dintre membrii familiei lui Joe Biden va fi ucis într-un accident de mașină.

Spectrul celui de-al treilea război mondial va continua până în 2024. Rusia, alături de India și China, se va confrunta cu provocări militare din partea SUA, UE și Japonia. Nostradamus nu a prezis de data aceasta utilizarea armelor nucleare. El a prezis izbucnirea unui conflict armat global în 2038. Multe țări vor cădea în fața bombelor nucleare.

Foametea și strămutarea în lume

O serie de ciocniri militare, haos economic și crize majore vor duce la o migrație majoră a populației. Oamenii își vor părăsi casele și vor pleca în căutarea unor locuri liniștite, pașnice. Dar acest lucru nu va face decât să sporească penuria de alimente și apă potabilă în lume. Nostradamus a descris-o astfel:

„Atât de sus se va ridica bobul de grâu

Omul acela își va mânca vecinul.”

Criza economică 2023

Nostradamus a arătat direct spre deprecierea banilor. Clarvăzătorul a scris că în 2023 oamenii vor aprinde focuri cu bancnote, pentru că acestea nu mai sunt bune pentru nimic altceva. Vor urma revolte în masă.

Lumea va trece complet la plățile online, renunțând la plățile în numerar.

Un nou papă.

Anul 2023 va marca o schimbare la Vatican. Un astrolog a indicat sosirea unui tânăr suveran pontif care îi va succeda Papei Francisc. Predicțiile lui Nostradamus sunt interpretate în așa fel încât noul șef al Bisericii Catolice nu va aduce pace credincioșilor, ci dimpotrivă. Iar predecesorul său va fi ultimul „papă adevărat”.

„Antihristul le va distruge pe acestea trei foarte curând,

Douăzeci și șapte de ani va fi sângele războiului său.

Necredincioși morți, capturați, alungați;

Cu sânge, trupuri umane, apă și grindină roșie care acoperă pământul”.

