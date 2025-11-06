Premier nou, discurs vechi: entuziasm mult, soluții puține

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a debutat în fața țării cu un discurs care sună bine, dar nu spune nimic nou. La prima ședință de Guvern, acesta a vorbit despre „progresul remarcabil” al Moldovei pe drumul spre Uniunea Europeană și despre datoria de a accelera reformele, reluând practic aceleași fraze folosite de predecesorii săi.

Munteanu a menționat că succesul Moldovei ar fi fost obținut „într-un an cu alegeri, amenințări hibride și tentative de destabilizare”, dar a evitat să spună concret ce va face diferit noul Executiv pentru a răspunde așteptărilor publice. Mesajul său despre „unitate și muncă în aceeași direcție” a fost corect politic, dar lipsit de conținut real — un discurs de imagine, nu de guvernare.

Analistii politici remarcă faptul că Munteanu încearcă să se legitimeze prin retorica europeană, însă nu oferă detalii despre măsuri economice, sociale sau de combatere a corupției. Tonul optimist maschează lipsa unei viziuni clare pentru redresarea economică și gestionarea problemelor interne care apasă tot mai greu asupra cetățenilor.

Pentru o societate obosită de promisiuni reciclate, începutul mandatului lui Munteanu pare mai degrabă un exercițiu de PR decât un plan de acțiune. Iar dacă schimbarea se reduce la formulări noi pentru aceleași vechi promisiuni, entuziasmul premierului riscă să se stingă înainte să înceapă cu adevărat guvernarea.