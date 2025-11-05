Alexandru Tănase: R. Moldova trebuie să iasă din CSI. Acordurile semnate de Rusia costă mai puțin decât hârtia pe care au fost scrise

„Republica Moldova trebuie să iasă din Comunitatea Statelor Independente (CSI)”.

Declarația sus-menționată a fost făcută de Alexandru Tănase, fost președinte al Curții Constituționale, în cadrul emisiunii FORUM de la Vocea Basarabiei.

El a precizat că Rusia nu a respectat niciodată acordurile din CSI și că a folosit doar acele înțelegeri care i-au fost convenabile.

„Rusia nu respectă niciun acord. Acordurile semnate de Rusia costă mai puțin decât hârtia pe care au fost scrise. În acest sens, din moment ce mergem pe calea integrării europene și, în mod clar, avem șanse să ajungem acolo, trebuie să ne debarasăm de acest balast”, a punctat fostul președinte al Curții Constituționale.

Alexandru Tănase a amintit că de-a lungul timpului în ciuda acordurilor semnate atât în cadrul CSI, cât și cadrul structurilor internaționale, Rusia nu a ezitat niciodată să impună embargouri produselor din Republica Moldova, cum ar fi vinurile sau fructele.

Referindu-se la acordul privind libera circulației în interiorul CSI, el a precizat că „dacă mâine, Rusia va decide că nu este în interesul său ca cetățenii Republicii Moldova să ajungă acolo la muncă, atunci va bloca accesul acestora. Exact așa cum a făcut-o cu accesul vinului și a legumelor”.

Alexandru Tănase a reamintit că, după proclamarea independenței, Parlamentul Republicii Moldova a refuzat să adere la CSI, însă odată cu venirea agrarienilor la putere acordul a fost ratificat.

„Acesta a fost un mesaj politic în care Rusia și-a marcat zona de influență, tratând statele din CSI ca state cu suveranitate limitată. Ori, noi dacă avem clar o idee despre ce avem de făcut mâine, trebuie politic să ne debarasăm de această organizație. Și dacă Rusia va accepta să semneze cu noi alte acorduri, care sunt în cadrul CSI, pe baza bilaterală, bine, iar dacă nu – vom supraviețui”, a menționat fostul președinte al Curții Constituționale.

El a descris relația Republicii Moldova cu Rusia ca fiind „toxică” și a subliniat că trebuie să ieșim din CSI, indiferent care ar fi costurile.

„Noi suntem ostaticii acestei țări. În acest sens, dacă vrem să avem altceva, atunci trebuie să ne debarasăm de acest balast și nu contează care vor fi costurile. Ele nu vor fi chiar atât de mari cum ne amenință. Rusia mereu ne-a amenințat (…) Nimic din ceea ce zic ei nu poate fi luat în calcul, atunci când este vorba de chestiuni cum ar fi independența națională, demnitatea și viitorul nostru european”, a precizat Alexandru Tănase.

Menționăm că pe fundalul agresiunii militare ruse în Ucraina, autoritățile de la Chișinău au anunțat că R. Moldova se va retrage treptat din CSI și au denunțat o serie de acorduri semnate în cadrul organizației create în 1991, după destrămarea URSS.

Bunăoară, astăzi, Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de lege ce prevede denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. Documentul va fi transmis Parlamentului de la Chișinău pentru examinare.







