Premieră în Chișinău: Prima parcare de captură de 250 de locuri va fi dată în exploatare pe șoseaua Hîncești

O parcare de captură cu aproximativ 250 de locuri este aproape finalizată pe șoseaua Hîncești, sub Podul de la Telecentru. Potrivit Preturii sectorului Centru, lucrările au ajuns la etapa aplicării marcajelor rutiere și montării indicatoarelor și delimitatoarelor.

„Am început amenajarea noilor parcări de captură la principalele intrări în Chișinău, un proiect realizat pentru prima dată în capitală. Sunt primele parcări din prima etapă, iar ulterior urmează și alte adrese.

Aceste investiții vor contribui la fluidizarea traficului, vor reduce numărul automobilelor care intră zilnic în oraș și vor oferi șoferilor posibilitatea de a continua deplasarea cu transportul public”, a declarat Ion Ceban.

În paralel, în sectorul Centru sunt amenajate și parcări publice pe străzile Alexei Mateevici și Miorița.

De asemenea, odată cu reabilitarea trotuarelor, sunt amenajate locuri de parcare pe șoseaua Hîncești, pe tronsonul dintre strada 40 de Ani și strada Vasile Dokuceaev, pe strada Gheorghe Asachi și pe bulevardul Iuri Gagarin, pe partea impară.

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