Un procuror, acuzat că ar fi tăinuit un caz de viol din Ialoveni

Un avocat acuză existența unor influențe în instituțiile de drept într-un dosar de viol din raionul Ialoveni. Potrivit acestuia, ar exista tentative de protejare a unui procuror care ar fi tăinuit cazul, acuzații despre care susține că au fost confirmate prin hotărâri judecătorești definitive.

În cadrul unei conferințe de presă la IPN, avocatul Igor Hlopețchi a declarat că procurorul Vasile Plevan ar beneficia de sprijin din interiorul sistemului procuraturii și al justiției pentru a evita consecințele unor hotărâri judecătorești definitive.

Potrivit lui, deciziile ar confirma implicarea procurorului în gestionarea defectuoasă și tergiversarea unui dosar de viol comis asupra unei persoane cu dizabilități din raionul Ialoveni.

În același context, Hlopețchi susține că informațiile prezentate Comisiei de pre-vetting au dus la declararea lui Plevan drept incompatibil cu funcția de procuror, decizie menținută ulterior de instanțele de judecată.

Avocatul mai afirmă că, ulterior, procurorul ar fi încercat să combată public acuzațiile prin intermediul unor proceduri contravenționale și prin implicarea unor angajați ai instituțiilor de forță.

Igor Hlopețchi a acuzat membri ai Consiliului Superior al Procurorilor de presupuse favorizări și aplicare a unor standarde duble în raport cu cazul lui Plevan. Totodată, acesta a vizat și un fost procuror general interimar, fost superior al lui Plevan, sugerând existența unor influențe asupra examinării dosarului la Curtea Supremă de Justiție.

Un alt aspect invocat de avocat vizează presupuse scurgeri de informații din dosare penale către administratori de canale Telegram. Hlopețchi susține că ar exista probe potrivit cărora procurorul Vasile Plevan ar fi transmis informații din dosare aflate în gestiunea sa.