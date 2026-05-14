Guvernul evacuează presa din Casa Presei. Ce spun jurnaliștii

Instituțiile media care activează în clădirea „Casa Presei” din Chișinău au fost anunțate că trebuie să elibereze spațiile până la 30 iunie, în contextul unor lucrări de reparație capitală planificate de autorități. Reprezentanții redacțiilor spun însă că nu li s-a oferit o alternativă clară și că decizia le-ar putea afecta activitatea.

Mai mulți chiriași afirmă că au primit notificări oficiale privind evacuarea sediilor din clădirea situată în centrul Capitalei.

Redactorul-șef al revistei „Florile Dalbe”, Ion Anton, spune că redacția activează în Casa Presei încă de la inaugurarea clădirii și că decizia este greu de acceptat.

„Pentru cineva este un spațiu de dat în chirie, pentru noi însă, care ne aflăm aici și activăm din momentul dării în exploatare a Casei Presei, avem aproape 60 de ani de activitate anume în acest spațiu. (…) Este a doua casă”, a declarat redactorul-șef al revistei „Florile Dalbe”, Ion Anton.

Și redactorul-șef al revistei „Alunelul”, Stan Lipcanu, susține că redacțiile au fost puse în fața faptului împlinit.

„Inițial, ne-am simțit ca un tapet jupuiat de pe perete. Vine o hârtie A4 în care ți se spune că tu de la data cutare trebuie să evacuezi spațiul”, a spus redactorul-șef al revistei „Alunelul”, Stan Lipcanu.

Potrivit acestuia, procesul de mutare ar putea afecta inclusiv apariția revistei și activitatea colectivului editorial.

Directorul „Gazetei Satelor”, Constantin Rotaru, afirmă că instituția nu știe unde va fi relocată și dacă își va putea permite un nou sediu.

„Aici vine lumea, vin cititorii noștri. Acum unde o să ne găsească? Chiar nici nu știm unde să plecăm”, a declarat directorul „Gazetei Satelor”, Constantin Rotaru.

Coredactorul unei platforme online, Vitalie Sprînceană, susține că redacțiile au încercat anterior să clarifice situația contractelor, însă li s-a spus că după 30 iunie vor putea fi semnate alte acorduri.

Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, afirmă că după renovare spațiile vor fi redistribuite instituțiilor statului, iar redacțiilor li se oferă alternative.

„Guvernul, instituțiile subordonate au nevoie de spații ca să fie aproape de sediul central al Executivului. Noi avem relații contractuale cu toate acele persoane juridice, care ne permit să renegociem. Noi le oferim alternative, timp rezonabil. Prioritate vor avea instituțiile statului”, a declarat secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu.