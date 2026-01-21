Daniel Gheorghe: Moldova se va regăsi în Europa, fiind parte a României unite

Deputatul PNL Daniel Gheorghe a declarat la Chișinău, pe 20 ianuarie, că România și Republica Moldova „reprezintă o singură țară – România eternă” și a subliniat că reîntregirea națională ar trebui să devină o prioritate. Parlamentarul român, istoric de profesie, a făcut aceste declarații în cadrul conferinței de nivel înalt privind reconstrucția Ucrainei după război.

„Astăzi, România și Moldova sunt două state europene, dar ele fac parte din aceeași Românie eternă. Prioritatea noastră trebuie să fie reîntregirea națională, în spiritul dreptății, al respectului pentru moșii și strămoșii noștri și al legitimității istorice”, a spus Daniel Gheorghe.

El a adăugat că Republica Moldova „se va regăsi în Europa ca parte a unei Românii unite și puternice” și a subliniat necesitatea unei Europe puternice și a respectului față de cei care luptă pentru libertate.

Declarațiile au fost făcute pe fondul intensificării dezbaterilor publice privind posibila unire a Republicii Moldova cu România, după ce președinta Maia Sandu a afirmat că ar vota pentru unire în cazul unui referendum. Ulterior, și premierul Alexandru Munteanu, precum și ministrul Culturii, au declarat că ar susține o astfel de inițiativă, iar deputatul unionist Vasile Costiuc intenționează să propună organizarea unui referendum la prima ședință a Parlamentului din acest an.

Totodată, un grup de parlamentari și senatori ai partidului AUR, aflați la Chișinău pentru discuții bilaterale, a anunțat crearea unui fond de investiții românești de 500 de milioane de euro pentru cooperarea economică cu Republica Moldova. Oficialii de la București au precizat însă că România nu trebuie percepută ca „bancomat” și că orice discuție despre reunificare trebuie analizată și din perspectiva securității statului.