Premierul Munteanu: Guvernul pregătește taxe pentru coletele de pe Temu, Shein sau AliExpress

Premierul Alexandru Munteanu a confirmat că Guvernul pregătește introducerea unor taxe sau reglementări suplimentare pentru coletele importate de pe platforme online precum Temu, Shein, AliExpress și alte platforme online similare. „Discutăm cu Ministerul Finanțelor. Sunt multe întrebări, inclusiv și despre ce vine în acele colete”, a precizat prim-ministrul în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră”, de la Jurnal TV.

„Da, noi avem de gând, discutăm acum cu Ministerul Finanțelor, reglamentăm această activitate și sunt multe întrebări, evident, legate și de siguranță, cam ce vin în acele colete, dar este și partea economică care trebuie reglementată. Deci o să facem niște schimbări. Aceste taxe, după toate discuțiile pe care le-am avut cu Ministerul de Finanțe, sunt necesare”, a declarat Munteanu.