Premierul propus de PAS, Alexandru Munteanu, apare în Pandora Papers

Numele lui Alexandru Munteanu, desemnat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de prim-ministru, figurează în scurgerile internaționale de date cunoscute drept Pandora Papers, făcute publice în 2021.

Candidatul este asociat cu o societate de investiții offshore, „4i Capital Partners Limited”, înregistrată în Insulele Virgine Britanice în martie 2016 – denumire aproape identică celei a firmei fondate de Munteanu, în același an, la Kiev: „4i Capital Partners”.

Legături din Pandora Papers

Datele publicate de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ) arată că Munteanu și partenerul său, Kamil Goca, figurează drept persoane asociate companiei offshore „4i Capital Partners Limited”, care are sediul în Yamraj Building, Road Town, Tortola. Tot în 2016, cei doi au înregistrat la Kiev firma „4i Capital Partners”, axată pe administrarea investițiilor în Ucraina, Belarus și Republica Moldova.

Baza de date ICIJ mai indică și o altă conexiune – compania „REYFIELD FINANCE LIMITED”, creată în 2011 tot în Insulele Virgine Britanice, unde Munteanu și Goca apar drept beneficiari efectivi. Intermediarul înregistrării, Christodoulos Vassiliades, figurează și în alte peste 280 de entități offshore.

„Pandora Papers” reprezintă cea mai vastă scurgere de documente financiare despre jurisdicțiile offshore, incluzând 11,9 milioane de fișiere: emailuri, acte de constituire, certificate de acționar, rapoarte de conformitate și diagrame corporative. Investigația a vizat 35 de actuali și foști șefi de stat, 330 de politicieni și funcționari din 91 de țări. Printre cei menționați se numără regele Abdullah al II-lea al Iordaniei, Vladimir Zelenski, Andrej Babiš și Tony Blair, dar și persoane apropiate lui Vladimir Putin.

ICIJ subliniază că activitățile prin structuri offshore pot fi legale, însă „anonimatul pe care îl oferă aceste mecanisme favorizează spălarea banilor, evaziunea fiscală și alte fraude. Chiar și atunci când sunt legale, activiștii pentru transparență susțin că utilizarea acestor mecanisme paralele subminează democrația, întrucât avantajează un grup restrâns în detrimentul majorității”.

Distincția oferită de Franța și evenimentul din 2007

În 2006, Alexandru Munteanu a fost decorat de statul francez cu titlul de Cavaler al Legiunii de Onoare (Légion d’Honneur). Un an mai târziu, la recepția organizată la reședința ambasadorului Franței, Edmond Pamboukjian, au participat numeroase personalități din Republica Moldova, inclusiv Marian Lupu – pe atunci președinte al Parlamentului, și Iurie Roșca, vicepreședinte al Legislativului, condamnat între timp la patru ani de închisoare, precum și fostul deputat Chiril Lucinschi.

În discursul său, Marian Lupu a menționat că l-a cunoscut pe Munteanu în 1994, la Washington:

„Din partea mea, încerc să găsesc formula optimă pentru a-mi exprima emoţiile şi sentimentele ce mă domină. Am făcut cunoştinţă cu Alexandru în 1994 la Washington. Astăzi am înțeles că l-am descoperit din nou. Țin să menționez că această înaltă distincţie a Republicii Franceze este, poate, cel mai bun cadou făcut cu ocazia celor 15 ani de relaţii diplomatice între țările noastre. Trebuie să percepem acest eveniment într-un context în care această decorație are o semnificaţie extrem de importantă din punct de vedere politic. Este un semnal pentru autorităţi. La fel e un semnal pentru mine personal. Sunt convins că în lunile următoare evenimente importante în relațiile noastre urmează să se producă”, a declarat Marian Lupu, în prezent președinte al Partidului „Respect Moldova”.

Ambasadorul Franței l-a descris atunci pe Munteanu drept un exemplu al Moldovei viitorului:

„(…) o persoană care îmi sunteţi prieten personal şi un prieten fidel al ţării mele. Sunteţi un cetăţean moldovean de excepţie, care reprezintă excelenţa țării dumneavoastră. Aveţi deschidere, spirit, cultură, educaţie. Sunteţi om de reflecţiune şi savant ce aţi practicat fizica aplicată. Aţi fost activ în administraţia ţării voastre, activ şi în organizațiile internaţionale prezente în ţara voastră. Sunteţi fidel tradițiilor, dar şi viitorului. Dumneavoastră prefiguraţi ceea ce va fi Moldova în anii viitori”.

În discursul de mulțumire, Munteanu a spus: „În momentul constituirii am fost cel mai tânăr preşedinte din toate cele 130 Alianţe din lume. Acum nu e chiar acel caz, dar după cum zicea Édith Piaf: «Je ne regrette rien». Le mulţumesc tuturor participanţilor, care au fost şi sunt împreună cu noi, pentru efortul, energia şi entuziasmul lor. Mulțumesc din suflet Franţei pentru onoarea acordată şi tuturor prietenilor, care împărtăşesc cu mine această bucurie”.

Candidatura la funcția de prim-ministru

Alexandru Munteanu este economist, profesor universitar și om de afaceri, cunoscut pentru activitatea sa în domeniul investițiilor, dar și pentru implicarea în proiecte educaționale și culturale internaționale.

Născut la 20 ianuarie 1964, la Chișinău, el a absolvit Facultatea de Fizică și a activat la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei, iar ulterior la Universitatea Tehnică a Moldovei, unde a fost lector și prodecan al Facultății Internaționale.

Odată cu crearea Băncii Naționale a Moldovei, Munteanu a fost numit șef al Secției Operațiuni Valutare, apoi director adjunct al Departamentului Relații Externe. Totodată, a predat disciplina Bănci și Finanțe la ULIM.

El a urmat studii postuniversitare la Columbia University din New York, specializându-se în relații internaționale, bănci și finanțe, după care a lucrat la Banca Mondială din Washington, D.C.

În 1997, Munteanu a revenit în Republica Moldova, devenind director adjunct al Centrului de Investigații Strategice și Reforme (CISR), iar ulterior director al reprezentanței Fondului American de Investiții WNISEF. De-a lungul timpului, a fost membru și președinte al consiliilor de administrație ale mai multor companii din Republica Moldova și Ucraina.

Începând cu 2007, a condus Departamentul de Investiții Directe al companiei Dragon Capital (Ucraina), iar în 2016 a fondat 4i Capital Partners, o companie de investiții activă în Europa de Est.

De asemenea, Alexandru Munteanu este fondatorul și președintele Alianței Franceze din Republica Moldova, pe care o conduce de peste trei decenii, precum și cofondator al Camerei de Comerț Americane din Moldova (AmCham).

El a fost membru și copreședinte al Consiliului de Afaceri pe lângă Pactul de Stabilitate de la Viena, și președinte al Consiliului de Patroni al școlii internaționale Pechersk School International (PSI) din Kyiv, instituție acreditată International Baccalaureate (IB).

Pentru activitatea sa, în 2006 a fost decorat cu titlul de Cavaler al Legiunii de Onoare (Légion d’Honneur) al Republicii Franceze.