Donald Trump, către Giorgia Meloni: Vă deranjează dacă spun că sunteți frumoasă?

„Nu am voie să spun asta, pentru că în mod normal este sfârșitul carierei tale dacă o spui, dar este o tânără femeie frumoasă”, a declarat președintele SUA – care a coprezidat conferința internațională – în timpul discursului său.

În fotografia de familie a evenimentului, care a reunit circa 30 de demnitari din întreaga lume, lidera italiană a fost singura femeie, notează AFP.

„Îmi asum riscul”, a adăugat președintele republican în vârstă de 79 de ani, căutând-o cu privirea pe Giorgia Meloni. „Unde este? Vă deranjează dacă spun că sunteți frumoasă? Pentru că este adevărat”, a insistat Trump

„Este foarte respectată în Italia. Este o politiciană de mare succes”, a adăugat președintele SUA.

Așezată chiar în spatele lui, șefa guvernului italian s-a mulțumit să zâmbească.

Trump to Giorgia Meloni:



“In the U.S., if you tell a woman she’s beautiful, your political career is over. But I’ll take my chances. You won’t be offended if I say you’re beautiful, right?“



pic.twitter.com/YZEdsZjwSU — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) October 13, 2025