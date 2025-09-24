Premierul Recean: „Republica Moldova este sub asediu rusesc. Vom neutraliza orice plan de ocupație”

Prim-ministrul Dorin Recean a transmis un mesaj ferm în contextul tensiunilor geopolitice din regiune, afirmând că Republica Moldova este „asediată” în acest moment de Federația Rusă. Șeful executivului a subliniat că guvernul va acționa cu hotărâre pentru a bloca orice tentativă de subminare a independenței și integrității statului.

Recean a explicat că presiunile exercitate de Rusia nu sunt doar militare, ci și hibride — de la atacuri informaționale și tentative de destabilizare politică, până la presiuni economice și energetice. „Ne confruntăm cu o strategie agresivă, dar răspunsul nostru va fi unul pe măsură: apărare consolidată și unitate internă”, a declarat premierul.

În plan intern, guvernul a dispus măsuri de securizare a frontierelor, protecție a infrastructurii critice și întărire a capacităților de reacție ale serviciilor de informații. Sunt vizate inclusiv rețelele energetice și sistemele cibernetice, considerate puncte vulnerabile în eventuale atacuri coordonate.

Pe dimensiunea externă, executivul intensifică dialogul cu partenerii europeni și euroatlantici, solicitând sprijin logistic și politici de securitate coordonate. Premierul a evidențiat că solidaritatea regională și internațională este cheia pentru a contracara acțiunile Moscovei.

Totodată, Recean a făcut apel la clasa politică și la cetățeni pentru a evita diviziunile interne și pentru a menține un front comun. „Doar împreună putem apăra Moldova de aceste presiuni”, a punctat el, promițând transparență în informarea publicului și fermitate în decizii.

Mesajul premierului reconfigurează agenda națională pe securitate și transmite un semnal de stabilitate către comunitatea internațională: Republica Moldova este pregătită să facă față oricărei amenințări externe și să rămână ancorată în parcursul său european.