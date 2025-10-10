Actualitate

Premiul Nobel pentru Pace 2025, câştigat de activista şi politiciana venezueleană Maria Corina Machado

Photo of Timpul.md Timpul.md10 octombrie 2025
1 132

Premiul Nobel pentru Pace 2025 a fost câştigat de Maria Corina Machado, politiciană și activistă venezueleană, cunoscută pentru opoziția față de regimul Chavist.

Comitetul Nobel norvegian îi acordă prestigiosul premiu pentru „munca sa neobosită de promovare a drepturilor democratice pentru poporul venezuelean şi pentru lupta sa pentru realizarea unei tranziţii juste şi paşnice de la dictatură la democraţie”.

Maria Corina Machado este o politiciană venezueleană de opoziție, cunoscută pentru criticile vehemente la adresa regimului Chavist și pentru apărarea democrației în Venezuela. A fost deputată, fondatoare a organizației civice Súmate și lideră a partidului liberal Vente Venezuela.

În 2023, a câștigat alegerile primare ale opoziției cu peste 90% din voturi, dar regimul Maduro a împiedicat-o să candideze la alegerile prezidențiale, invocând o interdicție de 15 ani. În ciuda acestui fapt, Machado rămâne figura centrală a opoziției venezuelene și a fost distinsă cu Premiul Saharov pentru libertate de gândire.

Cuvinte cheie
Photo of Timpul.md Timpul.md10 octombrie 2025
1 132
Photo of Timpul.md

Timpul.md

Comentează

1 comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *