Premiul Nobel pentru Pace 2025, câştigat de activista şi politiciana venezueleană Maria Corina Machado

Premiul Nobel pentru Pace 2025 a fost câştigat de Maria Corina Machado, politiciană și activistă venezueleană, cunoscută pentru opoziția față de regimul Chavist.

Comitetul Nobel norvegian îi acordă prestigiosul premiu pentru „munca sa neobosită de promovare a drepturilor democratice pentru poporul venezuelean şi pentru lupta sa pentru realizarea unei tranziţii juste şi paşnice de la dictatură la democraţie”.

Maria Corina Machado este o politiciană venezueleană de opoziție, cunoscută pentru criticile vehemente la adresa regimului Chavist și pentru apărarea democrației în Venezuela. A fost deputată, fondatoare a organizației civice Súmate și lideră a partidului liberal Vente Venezuela.

În 2023, a câștigat alegerile primare ale opoziției cu peste 90% din voturi, dar regimul Maduro a împiedicat-o să candideze la alegerile prezidențiale, invocând o interdicție de 15 ani. În ciuda acestui fapt, Machado rămâne figura centrală a opoziției venezuelene și a fost distinsă cu Premiul Saharov pentru libertate de gândire.





BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025