Preot din Drochia, acuzat de crimă

Un preot din satul Șalvirii Vechi, raionul Drochia, a fost reținut după ce ar fi ucis în bătaie o femeie de 86 de ani care îl găzduia. Incidentul șocant a avut loc pe 20 septembrie, iar poliția a confirmat existența unor leziuni grave pe corpul victimei.

Femeia locuia de mai mult timp cu preotul, în vârstă de 60 de ani, originar din Fălești. Potrivit autorităților, bărbatul era cunoscut drept o persoană conflictuală, cu o reputație problematică chiar și în rândul enoriașilor. Cadavrul a fost trimis la expertiza medico-legală, pentru stabilirea cauzei exacte a decesului.

Pe numele preotului a fost inițiat un dosar penal, iar acesta a fost reținut pentru 72 de ore. Ancheta urmează să stabilească toate circumstanțele tragediei și dacă fapta a fost premeditată sau a rezultat dintr-un conflict spontan.

Presa locală notează că Ion Zîcu, numele preotului, a trecut prin mai multe mănăstiri din cadrul Mitropoliei Moldovei, însă comportamentul său problematic a ridicat semne de întrebare de-a lungul timpului.

Eparhia de Soroca și Drochia evită deocamdată să comenteze public cazul, încercând să limiteze daunele asupra imaginii Mitropoliei. Între timp, comunitatea este șocată și cere explicații din partea Bisericii.