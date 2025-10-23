Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, vine la Chișinău

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită la Chișinău pe 6-7 noiembrie. Anunțul a fost făcut de speakerul Igor Grosu, la emisiunea „În context”, de la postul public de televiziune.

Președintele Legislativului a subliniat că Roberta Metsola va susține un discurs în Parlamentul de la Chișinău.

„O să avem discuții și cu Roberta Metsola, care pe 6-7 noiembrie vine la Chișinău. O vom găzdui în Parlament. Va avea în mod sigur și un discurs în fața plenului Parlamentului și evident vom discuta și aceste aspecte de deschidere a negocierilor propriu-zise”, a declarat Igor Grosu.

Președintele Parlamentului a afirmat că autoritățile de la Chișinău își doresc deschiderea cât mai rapidă a capitolelor de negocieri cu UE.

„Noi ne dorim foarte repede. Am văzut și declarația doamnei Marta Kos, comisarul pentru extindere, care a zis că Republica Moldova este gata pentru toate șase capitole. Știu că se caută o soluție. Cunoașteți care este problema. E nevoie de un consens la nivel de statele membre ale Uniunii Europene. Noi considerăm că ar fi corect să avem același start împreună cu vecinii noștri ucraineni. Se caută soluția. Sperăm foarte mult în timpul apropiat să fie găsită”, a precizat Igor Grosu.

Republica Moldova a finalizat luni, 22 septembrie, la Bruxelles, procesul de screening bilateral început în iulie 2024. În cadrul exercițiului, experții instituțiilor publice au analizat peste 100.000 de pagini de legislație națională comparativ cu cea a Uniunii Europene.

Procesul de screening bilateral reprezintă analiza detaliată a legislației naționale comparativ cu acquis-ul comunitar și constituie o etapă esențială în negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Finalizarea acestuia este considerată un pas major în parcursul european al Republicii Moldova, care și-a obținut statutul de țară candidată la aderare în iunie 2022.