Ungaria lui Viktor Orban, anchetată pentru spionarea Uniunii Europene

Ungaria este anchetată pentru spionarea instituțiilor Uniunii Europene, într-un scandal care zguduie profund Bruxelles-ul și Budapesta. Cazul stârnește stupoare și revoltă, dar maghiarii vizați de investigație distrag atenția prin trimiteri la România.

Eurodeputații din grupurile proeuropene au cerut miercuri seară, în plenul Parlamentului European, suspendarea comisarului european al Ungariei Oliver Varhelyi, pe durata anchetei interne a Comisiei Europene asupra informațiilor din presă că țara sa ar fi încercat să formeze o rețea de spionaj asupra instituțiilor UE pe durata când era șeful reprezentanței țării sale.

„Noi am început o anchetă internă, dar trebuie să respectăm confidențialitatea acestui proces, prin urmare nu vă pot comunica detalii. Serviciile CE urmăresc îndeaproape acest caz”, a spus comisarul european Piotr Serafin, care este titularul portofoliului de buget, antifraudă și administrație publică la dezbaterea din PE pe această temă.

„Vreau să vă asigur că președinta CE, Ursula von der Leyen, ia și ea foarte în serios această problemă. Aceste acuzații, aceste incidente subminează principiul cooperării loiale între UE și statele membre. Vom discuta această problemă cu guvernul ungar la toate nivelurile”, a dat el asigurări.

Eurodeputatul ungar Zoltan Tarr, din grupul PPE, membru al partidului TISZA al liderului opoziției Peter Magyar, a spus că „suntem rușinați de acest scandal care aruncă o umbră asupra Ungariei”.

„Noi, comunitatea din partidul TISZA, credem în libertate și suntem o țară a eroilor care sunt comemorați, nu trădați. Noi apărăm această amintire a celor din 1956 și vom face asta prin marșul de mâine (joi, 23 octombrie – n.r.) de la Budapesta”, a mai spus el.

Birgit Sippel, din grupul S&D, a afirmat că „atunci când un partener ne spionează, se pierde încrederea”.

Eurodeputat maghiar: În România se anulează alegerile, dar noi vorbim despre Ungaria?

„Salut faptul că CE organizează o anchetă internă, dar nu ar trebui să se întâmple pe ascuns. Dacă măcar o parte din acuzații se dovedesc adevărate e nevoie de consecințe la vârful CE”, a afirmat ea.

Eurodeputatul ungar Csaba Domotor, din grupul Patrioți pentru Europa, a sărit în apărarea premierului ungar, Viktor Orban, ca de altfel și alți eurodeputați din același grup, din Europa Națiunilor Suverane (ESN) sau neafiliați. Ei au avut schimburi de replici dure cu cei din grupurile proeuropene, pe care i-au numit chiar „trădători” sau „teroriști” pentru insistența lor de a organiza această dezbatere.

„În România se anulează alegerile, în Franța candidaților li se interzice să participe la alegeri sau cine este vinovatul pentru explozia gazoductului Nord-Stream, despre astea nu vorbim, dar despre Ungaria, da”, a afirmat Csaba Domotor.

„Nu contează de câte ori ne puneți pe ordinea de zi, mâine la marșul de la Budapesta cetățenii ungari vor ieși în stradă, iar anul viitor vor ieși la vot”, a mai spus el.

Sophie Wilmes, din grupul Renew, a spus că executivul comunitar al trebui să-l suspende pe comisarul ungar pentru sănătate și bunăstare animală pe durata anchetei, prima dintr-o lungă listă de eurodeputați proeuropeni care au solicitat acest lucru. „Ar trebui să se creeze o comisie de anchetă privind activitățile de spionaj ale Ungariei”, a mai cerut ea.

„Pare un roman de spionaj din Războiul Rece. Trebuie să clarificăm dacă aceste relatări sunt adevărate. A fost vizat și PE? Informațiile au fost transmise la Moscova și la Beijing? Ce rol a avut comisarul Varhelyi? Trebuie să avem o comisie de anchetă și aici în Parlament”, a cerut și Terry Reintke, din grupul Verzilor.

În plus, a spus ea, „Comisia trebuie să suspende imediat drepturile de vot ale Ungariei” în Consiliu.

„Viktor Orban a hotărât să fie calul troian al Moscovei la UE”

Aceeași poziție intransigentă a avut și colega sa de grup Tineke Strik, care a vorbit despre o versiune actuală a filmului din seria James Bond „Din Rusia, cu dragoste”.

„Spionajul unguresc pare că a avut loc în timpul în care comisarul Varhelyi conducea reprezentanța Ungariei. Acest comisar a arătat de mai multe ori că pune mai presus interesele lui Orban față de cele ale UE. Vă rog să faceți o anchetă riguroasă și să luați singura măsură posibilă dacă aceste acuzații se dovedesc adevărate”, a solicitat ea.

Eurodeputatul Adrian Vasquez Lazara, din grupul PPE, a spus că „e incredibil că astăzi dezbatem un caz de spionaj împotriva UE al unui stat european”.

„Viktor Orban a hotărât să fie calul troian al Moscovei la UE. Se pare că tacticile lor sunt și ele importate de la Kremlin. Mă surprinde faptul că nu ați cerut suspendarea comisarului Varhelyi până la finalizarea anchetei. Acesta este minimul pe care ați fi putut să-l faceți”, a mai spus el, adresându-se comisarului european Piotr Serafin, reprezentantul CE la dezbatere.

Eurodeputatul Elio Di Rupo, din grupul S&D, a reamintit că este important să nu fie uitat principiul nevinovăției, dar a subliniat că „dacă e adevărat, e de o gravitate extremă și se poate merge până la suspendarea țării”.

„Plâng poporul maghiar pentru că este un mare popor pe care Orban îl reprezintă prost”

„Plâng poporul maghiar pentru că este un mare popor pe care Orban îl reprezintă prost. Poporul ungar vrea să știe totul despre practicile lui Viktor Orban. În ceea ce privește spionajul asupra UE este nevoie de o comisie de anchetă. Să nu uităm niciodată că marele popor maghiar s-a răsculat împotriva opresiunii sovietice”, a spus și Nathalie Loseau, din grupul Renew.

Andro Ruotolo, din grupul S&D, a afirmat că nu există un mod în care Oliver Varhelyi să scape neafectat de cele întâmplate. „Dacă e adevărat, dl Varhelyi știa ce se întâmpla, deci era complice, sau nu știa, deci era incompetent. De ce președinta von der Leyen nu-l suspendă pe dl Varhelyi?”

La rândul său, Dirk Gotink din grupul PPE a avansat ideea că „trebuie să nu le mai permitem celor de la ambasadă accesul în această clădire până când nu știm că nu sunt implicați”.

O investigație comună realizată de Direkt 36, un grup ungar non-profit de jurnalism de investigație, și publicații precum Der Spiegel (Germania) și De Tijd (Belgia) a relevat faptul că guvernul de la Budapesta condus de premierul Viktor Orban a încercat să facă presiuni asupra unor cetățeni ungari care lucrau în instituții europene, pentru a organiza în cadrul acestora operațiuni de spionaj, în perioada 2012-2018. În centrul atenției este chiar rolul lui Varhelyi, care era șeful reprezentanței Ungariei la UE în perioada respectivă. Ungaria a respins acuzațiile drept o „campanie de calomnie”.