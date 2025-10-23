Ucrainizare galopantă a Românilor din Ucraina – din 34 de licee cu limba română de predare din 2027 vom avea doar 4

Săraca Limbă Română, ”a început s-o prigonească și s-o ajungă soarta cea rea”. Ucrainizare galopantă a Românilor din Ucraina – din 34 de licee cu limba română de predare din 2027 vom avea doar 4. Și aceasta în timp ce românii luptă și mor pentru Ucraina, iar România o susține și o sprijină în toate !!! Cum a fost Românul oropsit și marginalizat în Ucraina așa și este… Trebuie să spunem adevărul – e jale mare și tristețe…, scrie Zorile Bucovinei din Ucraina.

CE SUSȚINE ZORILE BUCOVINEI:

Reforma „Noua Școală Ucraineană” este în curs de desfășurare în Ucraina. Reforma școlii superioare de specialitate va începe la 1 septembrie 2027. Deci, din 2027, se preconizează introducerea unui învățământ secundar specializat de trei ani în două direcții:

-academic: studiul aprofundat al materiilor (cursurilor) și pregătirea pentru învățământul superior;

-profesional: orientare către piața muncii; admiterea la un colegiu profesional sau o instituție de învățământ preuniversitar profesional, unde studenții vor putea însușii o profesie.

În regiunea Cernăuți a fost aprobat un plan pe termen lung pentru o rețea de școli, unde elevii vor studia în clasele 10-12 conform profilurilor, decizia fiind susținută, votată, de 39 de deputați ai Consiliului Regional Cernăuți din 15 octombrie curent. Conform Planului, în Bucovina vor funcționa 59 de instituții de învățământ secundar general, unde vor studia copii din clasele a X- XII-a.

Astfel, vor exista 55 de licee academice, 2 militaro-sportive, 1 de artă și 1 științifice.

Rețeaua de instituții a fost formată în conformitate cu criteriile elaborate de Ministerul Educației și Științei, ținându-se cont și de particularitățile zonelor montane, dar nu și de minorități. Deci, s-a făcut concesii doar pentru populația de la munte. Liceul urmează să aibă 2 clase de-a 10-12, cu un număr nu mai puțin de 45 de elevi, în localitățile montane – 25 de elevi.

Schimbările în rețeaua de instituții de învățământ, după cum afirmă autoritățile ucrainene, sunt condiționate, în primul rând, de situația demografică din regiune. În special, din cauza scăderii ratei natalității, a migrației interne și a călătoriilor în străinătate.

Problema a stârnit discuții aprinse în sala de ședințe, iar șefa Departamentului Educație și Știință al Administrației Militare Regionale Cernăuți, Oksana Sakrier, a subliniat că rețeaua de licee propusă este orientativă, putând fi revizuită și îmbunătățită în fiecare an.

Rețeaua de licee se formează conform reformei Noii Școli Ucrainene. Aceasta prevede că toate instituțiile vor fi împărțite în:

școală primară (clasele 1-4);

școală generală – gimnazială (clasele 5-9);

Școală cu profil superior – liceele (clasele 10-12).

În cadrul sesiunii, Sakrier a relatat că, la formarea rețelei anterioare, accentul principal a fost pus pe demografie, numărul de elevi din clasele 6-8, precum și accesibilitatea teritorială a instituțiilor.

Noi, românii din regiunea Cernăuți, să mulțumim autorităților ucrainene pentru grija ce ne-o poartă

Astfel, noi, românii din regiunea Cernăuți, să mulțumim autorităților ucrainene pentru grija ce ne-o poartă – din 32 de Licee cu clase cu predare în limba română și 2 școli de gradele 1-III din 2027 vom rămâne doar cu 4 licee cu limba română de predare și 9 mixte, bilingve.

Așa dar, conform ”Noii Școli Ucrainene”, din 2027, vor funcționa 13 licee în 13 comunități românești:

– 4 licee cu limba română de predare în comunitățile: Cernăuți (Liceul nr 6 ”Alexandru cel Bun”), Dimca (Complexul instructiv-educativ), Herța (Liceul ”Gheorghe Asachi”), Ostrița (Liceul Horbova);

– 9 bilingve (cu clase cu predare în limba română și ucraineană) – în comunitățile Mămăliga, Noua Suliță, Mahala, Tărășeni, Hliboca, Crasna, Pătrăuți, Storojineț, Ciudei.

Dar unde-s vechile și marele vetre românești – Boian, Voloca, Iordănești, Carapciu, Oprișeni, etc., atestate documentar cu peste 600 de ani în urmă, pe vremea Moldovei Medievale, și alte care vor rămâne fără LICEE?

Dacă pierdem liceele, se ucrainizează școala, se ucrainizează și satul, comuna, ne pierdem identitatea.

Deci, situația pentru noi e catastrofală. Și nu trebuie să ai un ochi mare la ceafă ca să vezi că situația nu s-a îmbunătățit, ci s-a agravat.

Nici românii considerați ”competenți” n-au reușit să rezolve problema. Și dacă mai ieri, când vorbeam despre probleme, dispariția liceelor, mi se închidea gura, spunându-ne că totul s-a rezolvat, astăzi trebuie să strigăm în gura mare, să atenționăm Guvernul Patriei noastre istorice, căci autoritățile din Ucraina nu ne aud, de altfel, dispărem ca neam pe aceste meleaguri străbune din Țara de Sus a Moldovei lui Ștefan cel Mare.

Trebuie să uităm de dezbinare și să ne unim pentru a ne salva școlile, cât încă e posibil! Să nu se întâmple ca în 2017, când am protestat după adoptarea Legii educației cu distrugătorul articol nr. 7 ce ne exclude limba română din școli, Ca măcar în fiecare comunitate teritorială să rămână măcar un liceu academic cu limba română de predare, de altfel, peste câțiva ani, suntem ucrainizați complet! Școlile noastre cu limba română de predare vor dispărea în ritm galopant!

Personal, nu văd altă ieșire din situație, decât să cerem susținerea Țării – României, Patriei noastre istorice, spre care, am scris nu o dată, când nu avem altă ieșre din situație, ne sunt îndreptate privirile. Rugăm, să nu fim abandonați precum au fost părinții și buneii noștri în 1940, 1944, când părți din trupul Moldovei – nordul Bucovinei și Ținutul Herța – au fost cedate, răpite și înstrăinate. Or, autoritățile ucrainene trebuie să facă concesii pentru românii ajunși minoritari la ei, ACASA.

Lăsați-ne să trăim în Limba noastră Românească!!!

Felicia Nichita-Toma, Zorile Bucovinei, Cernăuți