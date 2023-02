Președinta R. Moldova, la 34 de ani de la încheierea războiului din Afganistan: „Ne închinăm în fața celor care au revenit de pe front și și-au construit o viață acasă”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj prilejuit de trecerea a 34 de ani de la încheierea războiului din Afganistan.

„Astăzi marcăm 34 de ani de la sfârșitul războiului din Afganistan. Peste 12.500 de moldoveni au fost trimiși să lupte în acest război, dându-și pentru el tinerețea, sănătatea și viața. Trei sute și unu moldoveni au murit, alți 700 au fost răniți, în munții Asiei Centrale.

Veșnică pomenire celor căzuți! Ne închinăm în fața celor care au revenit de pe front și și-au construit o viață acasă. Pentru ei, pentru urmașii lor, viața are prioritate. Așa cum, pentru ucraineni, viața în libertate are prioritate acum – lecția, pe care o învățăm în acest an, având războiul la hotar.

Suntem datori să păstrăm pacea și libertatea în țara noastră”, a scris Maia Sandu pe pagina sa de Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!