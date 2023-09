Președintele Comisiei Europene: Azerbaidjanul trebuie să înceteze ”imediat” operaţiunea sa militară în Nagorno-Karabah

Azerbaidjanul trebuie să înceteze ”imediat” operaţiunea sa militară în enclava disputată Nagorno-Karabah, a declarat marţi preşedintele Consiliului European (CE), Charles Michel, informează Agerpres.

”Acţiunile militare ale Azerbaidjanului trebuie să înceteze imediat, pentru a permite un dialog veritabil între Baku şi armenii din Karabah”, a declarat Michel pe platforma X (fosta Twitter).

Devastating news coming from former Nagorno-Karabakh oblast today.

Military actions of Azerbaijan must be immediately halted to allow for a genuine dialogue between Baku and Karabakh Armenians.

