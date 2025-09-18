Președintele raionului Ocnița, prins în stare de ebrietate la volanul mașinii de serviciu

Un președinte de raion din partea Partidului Socialiștilor din R. Moldova a rămas fără mașina de serviciu, după ce a fost prins de agenții de patrulare în stare de ebrietate la volan. Cazul a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 21:00, pe o stradă din orașul Ocnița.

Agenții de patrulare din cadrul Direcției Nord a INSP, aflați în misiune de serviciu fiind implicați în monitorizarea traficului rutier, au tras pe dreapta un automobil de marca Toyota Camry, pentru verificări de rigoare. La volanul automobilului se afla un bărbat în vârstă de 55 de ani care emana halenă de alcool. Potrivit sursei citate, s-a dovedit a fi chiar președintele raionului Ocnița, Iurie Plopa, care conducea mașina de serviciu.

Fiind testat cu aparatul Drager, rezultatele au arătat că acesta avea o concentrație de 0,33 mg/l de alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost înlăturat de la volan, iar automobilul administrației publice locale a fost ridicat de către polițiști și a fost transportat la parcarea specială.

Cazul este documentat de către oamenii legii, iar potrivit legislației în vigoare, Iurie Plopa riscă amendă de la 35.000 la 50.000 de lei, sau arest contravențional de la 10 la 15 zile, cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la șase luni la trei ani.

Reprezentanții de presă ai angajaților INSP ne-au explicat că, pe parcursul a 24 de ore, „înregistrează zeci de șoferi care conduc sub influența alcoolului. Pentru noi nu contează statutul, funcția sau apartenența politică, dar siguranța rutieră și respectarea cu strictețe a regulilor de circulație”.

Iurie Plopa se află la al doilea mandat de președinte al raionului Ocnița, după ce a fost reales cu votul aleșilor locali din Consiliul raional în care socialiștii au majoritatea. A devenit membru al PSRM la finele anului 2015, ajungând consilier raional la Ocnița, iar după alegerile locale din octombrie 2019, a fost ales președinte al raionului Ocnița din partea PSRM. Anterior, a activat o scurtă perioadă în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, după care a trecut în sectorul agrar. A lucrat mai mulți ani în cadrul unor companii agricole, conducând și o afacere agricolă din raionul Ocnița.